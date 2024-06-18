iplan.ai для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Voyage AI Inc
|Категории:
|Путеводители - Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37.77 Мб
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iplan.ai представляет собой инновационное приложение для планирования путешествий, которое помогает создавать и настраивать маршруты быстро и просто. Независимо от того, планируете ли вы автопутешествие или групповую экскурсию, iplan.ai поможет вам составить уникальный маршрут, отвечающий вашим предпочтениям и бюджету.
С iplan.ai вы можете легко организовать свой день, добавляя любимые места для посещения и управляя маршрутами. Программа использует искусственный интеллект для создания умных маршрутов, которые можно детально настраивать.
Основные возможности приложения iplan.ai:
- Быстрое создание индивидуальных маршрутов для различных видов поездок и бюджетов.
- Возможность редактировать маршруты и делиться ими с другими пользователями.
- Использование карты путешествия для визуализации планов.
- Интеграция с популярными картами и навигационными приложениями (Google Maps, Apple Maps, Waze).
- Персонализированные рекомендации по упаковке вещей в зависимости от типа поездки и бюджета.
- Добавление мероприятий и достопримечательностей из популярных путеводителей одним нажатием.
- Доступ к планам поездок в автономном режиме для удобства в путешествии.
- Рекомендации лучших ресторанов и мест отдыха на маршруте.
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