iplan.ai для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Путеводители - Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37.77 Мб
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iplan.ai представляет собой инновационное приложение для планирования путешествий, которое помогает создавать и настраивать маршруты быстро и просто. Независимо от того, планируете ли вы автопутешествие или групповую экскурсию, iplan.ai поможет вам составить уникальный маршрут, отвечающий вашим предпочтениям и бюджету.

С iplan.ai вы можете легко организовать свой день, добавляя любимые места для посещения и управляя маршрутами. Программа использует искусственный интеллект для создания умных маршрутов, которые можно детально настраивать.

Основные возможности приложения iplan.ai:

  • Быстрое создание индивидуальных маршрутов для различных видов поездок и бюджетов.
  • Возможность редактировать маршруты и делиться ими с другими пользователями.
  • Использование карты путешествия для визуализации планов.
  • Интеграция с популярными картами и навигационными приложениями (Google Maps, Apple Maps, Waze).
  • Персонализированные рекомендации по упаковке вещей в зависимости от типа поездки и бюджета.
  • Добавление мероприятий и достопримечательностей из популярных путеводителей одним нажатием.
  • Доступ к планам поездок в автономном режиме для удобства в путешествии.
  • Рекомендации лучших ресторанов и мест отдыха на маршруте.
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