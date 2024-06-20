Free YouTube Subtitles Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.8.1204 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DVDVideoSoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43.28 Мб
|СКАЧАТЬ
Free YouTube Subtitles Downloader - это удобное приложение для Windows, которое позволяет загружать субтитры непосредственно с YouTube. Программа создана для пользователей, которым нужно скачать и прочитать транскрипт видео до или после его просмотра, создать видео с субтитрами, синхронизировать субтитры с другими видео или использовать их в образовательных целях, например, для изучения новых слов и языков.
Приложение поддерживает загрузку субтитров на любом языке с большинства видео на YouTube в форматах TXT и SRT. Free YouTube Subtitles Downloader позволяет извлекать субтитры как из всего текста, так и из определенных интервалов. Пользователи также могут загружать субтитры из видео с закрытыми титрами. В программе есть меню "Extras", которое позволяет настроить временные интервалы, удалить временные метки и предварительно просмотреть текст перед загрузкой.
Несмотря на простоту использования, приложение выглядит современно и отлично интегрируется в интерфейс Windows 10. Для начала работы установите и запустите приложение. Откройте браузер, скопируйте URL-адрес YouTube (либо из адресной строки браузера, либо из контекстного меню, выбрав "Копировать URL-адрес видео") и вставьте URL-адрес видео в приложение с помощью кнопки "+Paste" в левом верхнем углу главного окна.
Далее выберите формат субтитров (TXT без временных меток или SRT с временными метками), укажите нужный язык и используйте подменю "Параметры" в разделе "Инструменты" для более детальной настройки полученного файла. После завершения настройки нажмите кнопку загрузки и дождитесь создания файла субтитров.
Список основных возможностей Free YouTube Subtitles Downloader:
- Поддержка загрузки субтитров на любом языке с YouTube.
- Сохранение субтитров в форматах TXT и SRT.
- Возможность извлечения субтитров из всего текста или из определенного интервала.
- Загрузка субтитров из видео с закрытыми титрами.
- Меню "Extras" для настройки временных интервалов и удаления временных меток.
- Предварительный просмотр текста перед загрузкой.
- Современный интерфейс, интеграция с Windows 10.
- Быстрая и эффективная работа приложения.
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Admin
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