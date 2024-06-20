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Free YouTube Subtitles Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.8.1204 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43.28 Мб
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Free YouTube Subtitles Downloader - это удобное приложение для Windows, которое позволяет загружать субтитры непосредственно с YouTube. Программа создана для пользователей, которым нужно скачать и прочитать транскрипт видео до или после его просмотра, создать видео с субтитрами, синхронизировать субтитры с другими видео или использовать их в образовательных целях, например, для изучения новых слов и языков.

Приложение поддерживает загрузку субтитров на любом языке с большинства видео на YouTube в форматах TXT и SRT. Free YouTube Subtitles Downloader позволяет извлекать субтитры как из всего текста, так и из определенных интервалов. Пользователи также могут загружать субтитры из видео с закрытыми титрами. В программе есть меню "Extras", которое позволяет настроить временные интервалы, удалить временные метки и предварительно просмотреть текст перед загрузкой.

Несмотря на простоту использования, приложение выглядит современно и отлично интегрируется в интерфейс Windows 10. Для начала работы установите и запустите приложение. Откройте браузер, скопируйте URL-адрес YouTube (либо из адресной строки браузера, либо из контекстного меню, выбрав "Копировать URL-адрес видео") и вставьте URL-адрес видео в приложение с помощью кнопки "+Paste" в левом верхнем углу главного окна.

Далее выберите формат субтитров (TXT без временных меток или SRT с временными метками), укажите нужный язык и используйте подменю "Параметры" в разделе "Инструменты" для более детальной настройки полученного файла. После завершения настройки нажмите кнопку загрузки и дождитесь создания файла субтитров.

Список основных возможностей Free YouTube Subtitles Downloader:

  • Поддержка загрузки субтитров на любом языке с YouTube.
  • Сохранение субтитров в форматах TXT и SRT.
  • Возможность извлечения субтитров из всего текста или из определенного интервала.
  • Загрузка субтитров из видео с закрытыми титрами.
  • Меню "Extras" для настройки временных интервалов и удаления временных меток.
  • Предварительный просмотр текста перед загрузкой.
  • Современный интерфейс, интеграция с Windows 10.
  • Быстрая и эффективная работа приложения.
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