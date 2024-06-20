TV Time для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.20.0+2024060505 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Whip Networks
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|16.29 Мб
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TV Time — это удобное приложение для упорядочивания и отслеживания ваших любимых фильмов и сериалов. Это приложение помогает пользователям следить за просмотром, открывать новые шоу и фильмы, а также взаимодействовать с сообществом поклонников.
TV Time позволяет вам отмечать серии, которые вы уже посмотрели, и добавлять новые фильмы и сериалы для просмотра. Вы можете искать шоу и фильмы по различным платформам, получать уведомления о выходе новых серий и фильмов, а также получать персональные рекомендации на основе вашего предыдущего просмотра. Кроме того, TV Time предоставляет возможность оценивать серии и фильмы, голосовать за любимых персонажей, создавать мемы и делиться мнениями с другими пользователями без риска наткнуться на спойлеры.
Основные возможности приложения TV Time:
- Отслеживание просмотренных серий и фильмов.
- Добавление новых фильмов и сериалов, включая аниме и шоу с любых платформ.
- Поиск фильмов и сериалов по жанру и статусу.
- Персональные рекомендации на основе просмотренных вами фильмов и сериалов.
- Уведомления о выходе новых серий и фильмов.
- Оценка серий и фильмов.
- Голосование за любимых персонажей и сравнение выбора с другими пользователями.
- Просмотр и создание мемов из любимых моментов.
- Создание и обмен собственными списками сериалов и фильмов.
- Виджеты для просмотра списка ожидаемых и ещё не вышедших сериалов на главном экране или экране блокировки.
- Возможность устанавливать собственные постеры для любимых фильмов и сериалов.
- Зарабатывание значков за просмотр, участие в голосовании и общение с другими фанатами.
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Отзывы о программе TV Time
Admin
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