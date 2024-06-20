TV Time — это удобное приложение для упорядочивания и отслеживания ваших любимых фильмов и сериалов. Это приложение помогает пользователям следить за просмотром, открывать новые шоу и фильмы, а также взаимодействовать с сообществом поклонников.

TV Time позволяет вам отмечать серии, которые вы уже посмотрели, и добавлять новые фильмы и сериалы для просмотра. Вы можете искать шоу и фильмы по различным платформам, получать уведомления о выходе новых серий и фильмов, а также получать персональные рекомендации на основе вашего предыдущего просмотра. Кроме того, TV Time предоставляет возможность оценивать серии и фильмы, голосовать за любимых персонажей, создавать мемы и делиться мнениями с другими пользователями без риска наткнуться на спойлеры.

Основные возможности приложения TV Time: