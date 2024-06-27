Mouse Clicker - это лёгкое и удобное приложение для Windows, предназначенное для автоматизации процесса щелчков мыши в любой точке экрана. Программа обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом, который позволяет пользователям любого уровня быстро освоиться с её функционалом. Все настройки сгруппированы в одном окне, что обеспечивает простоту и удобство использования.

Пользователю предоставляется возможность задать количество щелчков мыши или настроить их выполнение на протяжении определённого времени. Mouse Clicker поддерживает выбор между левым, правым и средним щелчками, а также предоставляет четыре типа действий: одиночный щелчок, двойной щелчок, нажатие кнопки вверх и нажатие кнопки вниз.

Кроме того, можно настроить область клика, выбрав либо текущее положение курсора мыши, либо фиксированную точку на экране, для которой необходимо указать координаты. Mouse Clicker отлично работает на всех версиях Windows и не оказывает негативного влияния на производительность системы, даже при выполнении запланированных задач.

Основные возможности Mouse Clicker: