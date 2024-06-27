Mouse Clicker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $4.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.3.7.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robot Soft Studio
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|520 Кб
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Mouse Clicker - это лёгкое и удобное приложение для Windows, предназначенное для автоматизации процесса щелчков мыши в любой точке экрана. Программа обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом, который позволяет пользователям любого уровня быстро освоиться с её функционалом. Все настройки сгруппированы в одном окне, что обеспечивает простоту и удобство использования.
Пользователю предоставляется возможность задать количество щелчков мыши или настроить их выполнение на протяжении определённого времени. Mouse Clicker поддерживает выбор между левым, правым и средним щелчками, а также предоставляет четыре типа действий: одиночный щелчок, двойной щелчок, нажатие кнопки вверх и нажатие кнопки вниз.
Кроме того, можно настроить область клика, выбрав либо текущее положение курсора мыши, либо фиксированную точку на экране, для которой необходимо указать координаты. Mouse Clicker отлично работает на всех версиях Windows и не оказывает негативного влияния на производительность системы, даже при выполнении запланированных задач.
Основные возможности Mouse Clicker:
- Автоматизация щелчков мыши в любой точке экрана
- Интуитивно понятный графический интерфейс
- Настройка количества щелчков или времени выполнения
- Поддержка левого, правого и среднего щелчков
- Четыре типа действий: одиночный щелчок, двойной щелчок, нажатие кнопки вверх и нажатие кнопки вниз
- Возможность настройки области клика: текущее положение курсора или фиксированная точка
- Совместимость со всеми версиями Windows
- Минимальное влияние на производительность системы
- Наличие справочного руководства для получения дополнительной информации о функциях
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