TiviMate IPTV Player для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.98 Мб
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Приложение TiviMate IPTV Player предоставляет возможность просмотра телевизионных каналов, предлагаемых вашим IPTV-провайдером. TiviMate имеет удобный и современный интерфейс, который разработан специально для больших экранов, что делает использование приложения комфортным и интуитивно понятным. С помощью этого приложения пользователи могут наслаждаться своими любимыми каналами в высоком качестве, а также управлять плейлистами и программами передач.

Одной из ключевых особенностей TiviMate является поддержка нескольких плейлистов, что позволяет объединить все ваши любимые каналы в одном месте и легко переключаться между ними. Приложение автоматически обновляет программу передач по расписанию, обеспечивая пользователям актуальную информацию о текущих и предстоящих телепередачах.

Также в TiviMate есть функция "Избранное", позволяющая добавлять любимые каналы для быстрого доступа к ним. Пользователи могут просматривать архивы передач, что позволяет не пропустить интересные программы. Функция поиска делает навигацию по каналам и передачам еще проще и удобнее.

Основные возможности TiviMate IPTV Player:

  • Современный интерфейс, оптимизированный для больших экранов
  • Поддержка нескольких плейлистов
  • Автоматическое обновление программы передач по расписанию
  • Возможность добавления каналов в избранное
  • Доступ к архивам передач
  • Функция поиска для удобной навигации
  • Множество дополнительных функций для улучшения опыта просмотра

Важно отметить, что TiviMate не предоставляет никаких источников телевизионных каналов. Для просмотра ТВ-трансляций пользователям необходимо добавить плейлист своего IPTV-провайдера.

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