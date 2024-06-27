TiviMate IPTV Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Armobsoft FZE
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.98 Мб
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Приложение TiviMate IPTV Player предоставляет возможность просмотра телевизионных каналов, предлагаемых вашим IPTV-провайдером. TiviMate имеет удобный и современный интерфейс, который разработан специально для больших экранов, что делает использование приложения комфортным и интуитивно понятным. С помощью этого приложения пользователи могут наслаждаться своими любимыми каналами в высоком качестве, а также управлять плейлистами и программами передач.
Одной из ключевых особенностей TiviMate является поддержка нескольких плейлистов, что позволяет объединить все ваши любимые каналы в одном месте и легко переключаться между ними. Приложение автоматически обновляет программу передач по расписанию, обеспечивая пользователям актуальную информацию о текущих и предстоящих телепередачах.
Также в TiviMate есть функция "Избранное", позволяющая добавлять любимые каналы для быстрого доступа к ним. Пользователи могут просматривать архивы передач, что позволяет не пропустить интересные программы. Функция поиска делает навигацию по каналам и передачам еще проще и удобнее.
Основные возможности TiviMate IPTV Player:
- Современный интерфейс, оптимизированный для больших экранов
- Поддержка нескольких плейлистов
- Автоматическое обновление программы передач по расписанию
- Возможность добавления каналов в избранное
- Доступ к архивам передач
- Функция поиска для удобной навигации
- Множество дополнительных функций для улучшения опыта просмотра
Важно отметить, что TiviMate не предоставляет никаких источников телевизионных каналов. Для просмотра ТВ-трансляций пользователям необходимо добавить плейлист своего IPTV-провайдера.
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Отзывы о программе TiviMate IPTV Player
Admin
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