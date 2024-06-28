Smart IPTV Player для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:57.01 Мб
СКАЧАТЬ
Smart IPTV Player скриншот № 1
Smart IPTV Player скриншот № 2
Smart IPTV Player скриншот № 3
Smart IPTV Player скриншот № 4

Smart IPTV Player — это многофункциональное приложение для потоковой передачи IPTV-контента и онлайн-плейлистов. С его помощью пользователи могут наслаждаться любимыми телеканалами и видеоконтентом в любое время и в любом месте. Приложение поддерживает разнообразные форматы и предлагает удобные инструменты для управления плейлистами и потоками. Smart IPTV Player обеспечивает доступ к широкому спектру онлайн-каналов и контента со всего мира, предоставляя пользователям возможность смотреть как традиционное, так и современное телевидение.

Приложение поддерживает различные форматы видео и позволяет воспроизводить контент в высоком качестве, включая SD, HD, 4K, а также 720p и 1080p. Пользователи могут легко импортировать и управлять плейлистами, добавлять любимые каналы и персонализировать свои списки. Smart IPTV Player предлагает встроенный и внешний IPTV-плееры, что обеспечивает стабильное и надежное воспроизведение мультимедийных файлов. Кроме того, приложение поддерживает функции зеркальной трансляции с телефона на большой экран и предлагает ряд инструментов для настройки яркости, громкости и блокировки экрана.

Список основных возможностей приложения Smart IPTV Player:

  • Поддержка Xtreme IPTV
  • Легкий импорт и управление плейлистами с помощью URL-адресов
  • Воспроизведение отдельных потоков с использованием файлов M3U и M3U Plus
  • Добавление любимых каналов и персонализация плейлистов
  • Поддержка неограниченного количества плейлистов и каналов
  • Зеркальная трансляция с телефона на большой экран
  • Расширенные инструменты, такие как таймер, яркость, регулировка громкости, блокировка экрана и многое другое
  • Встроенный IPTV-плеер для быстрого и стабильного потокового вещания
  • Поддержка внешнего IPTV-плеера для воспроизведения мультимедийных файлов с устройства, включая изображения, видео и URL-адреса
  • Совместимость с форматами плейлистов M3U и M3U Plus
  • Быстрый поиск каналов и поддержка всех устройств Android и ТВ-боксов
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать LazyMedia DeluxeLazyMedia Deluxe 3.239

Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...

скачать Crystal TV+Crystal TV+ 3.1.1766

Crystal TV+ — онлайн-каталог популярных российских телевизионных каналов. Смотрите свои...

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать YouTubeYouTube 19.06.39

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...

скачать TiviMate IPTV PlayerTiviMate IPTV Player 5.0.4

Приложение для просмотра телеканалов от вашего IPTV-провайдера. Оно поддерживает несколько...

скачать IviIvi 15.1

Официальный клиент для просмотра лицензионных фильмов, мультфильмов и сериалов на...

Отзывы о программе Smart IPTV Player

Admin

Отзывов о программе Smart IPTV Player 3.3.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв