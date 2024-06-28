Smart IPTV Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Metaverse Labs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|57.01 Мб
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Smart IPTV Player — это многофункциональное приложение для потоковой передачи IPTV-контента и онлайн-плейлистов. С его помощью пользователи могут наслаждаться любимыми телеканалами и видеоконтентом в любое время и в любом месте. Приложение поддерживает разнообразные форматы и предлагает удобные инструменты для управления плейлистами и потоками. Smart IPTV Player обеспечивает доступ к широкому спектру онлайн-каналов и контента со всего мира, предоставляя пользователям возможность смотреть как традиционное, так и современное телевидение.
Приложение поддерживает различные форматы видео и позволяет воспроизводить контент в высоком качестве, включая SD, HD, 4K, а также 720p и 1080p. Пользователи могут легко импортировать и управлять плейлистами, добавлять любимые каналы и персонализировать свои списки. Smart IPTV Player предлагает встроенный и внешний IPTV-плееры, что обеспечивает стабильное и надежное воспроизведение мультимедийных файлов. Кроме того, приложение поддерживает функции зеркальной трансляции с телефона на большой экран и предлагает ряд инструментов для настройки яркости, громкости и блокировки экрана.
Список основных возможностей приложения Smart IPTV Player:
- Поддержка Xtreme IPTV
- Легкий импорт и управление плейлистами с помощью URL-адресов
- Воспроизведение отдельных потоков с использованием файлов M3U и M3U Plus
- Добавление любимых каналов и персонализация плейлистов
- Поддержка неограниченного количества плейлистов и каналов
- Зеркальная трансляция с телефона на большой экран
- Расширенные инструменты, такие как таймер, яркость, регулировка громкости, блокировка экрана и многое другое
- Встроенный IPTV-плеер для быстрого и стабильного потокового вещания
- Поддержка внешнего IPTV-плеера для воспроизведения мультимедийных файлов с устройства, включая изображения, видео и URL-адреса
- Совместимость с форматами плейлистов M3U и M3U Plus
- Быстрый поиск каналов и поддержка всех устройств Android и ТВ-боксов
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