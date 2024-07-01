QRky для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Штрихкод
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Размер:10.82 Мб
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QRky - это бесплатное приложение для создания и сканирования QR-кодов и штрих-кодов, доступное в магазине Google Play. Оно позволяет пользователям быстро и легко генерировать или сканировать QR-коды и штрих-коды, обеспечивая удобство и простоту использования в любом месте и в любое время. Это приложение идеально подходит для тех, кто часто использует QR-коды для различных целей, включая обмен контактной информацией, доступ к веб-сайтам, настройку Wi-Fi и многое другое.

Основные возможности QRky включают в себя легкость создания неограниченных QR-кодов, поддержку всех типов QR-кодов и штрих-кодов, а также дополнительные функции, такие как сохранение истории и возможность добавления кодов в избранное. Кроме того, приложение поддерживает создание QR-кодов для социальных сетей и обеспечивает безопасное хранение созданных кодов.

QRky предоставляет пользователям возможность сканировать QR-коды с помощью камеры устройства или загруженных изображений, а также поддерживает сканирование в условиях низкой освещенности с использованием вспышки. Все отсканированные коды автоматически сохраняются в истории для удобного доступа в будущем.

Список основных возможностей приложения QRky:

  • Создание неограниченных QR-кодов за считанные секунды.
  • Бесплатное использование для коммерческих и печатных целей.
  • Генерация QR-кодов для веб-ссылок, текстов, паролей WiFi, электронной почты, контактной информации, событий, местоположений и номеров телефонов.
  • Поддержка QR-кодов для социальных сетей, включая Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube и Spotify.
  • Безопасное сохранение сгенерированных QR-кодов в истории для последующего использования.
  • Возможность добавления QR-кодов в избранное, сохранения на устройстве или быстрого обмена через электронную почту и сообщения.
  • Автоматическое распознавание всех типов QR-кодов через камеру.
  • Сканирование QR-кодов с изображений, сохраненных на устройстве.
  • Поддержка режима вспышки для низкой освещенности.
  • Использование камеры селфи для сканирования QR-кодов.
  • Автоматическое сохранение и временное хранение всех отсканированных QR-кодов в истории.
  • Автоматическое обнаружение веб-ссылок с возможностью их открытия внутри приложения.
  • Наличие темного режима для удобства использования в условиях низкой освещенности.
  • Сканирование штрих-кодов и поиск информации о продуктах в Интернете.
  • Полная защита пользовательской конфиденциальности.
  • Минимальные требования к разрешениям для работы приложения.
  • Удобные фильтры и поиск в истории сканирования и генерации QR-кодов.
  • Возможность выбора начального экрана по умолчанию (генерация или сканирование).
  • Режим пакетного сканирования для одновременного сканирования нескольких кодов.
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