QRky для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Trifellas
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.82 Мб
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QRky - это бесплатное приложение для создания и сканирования QR-кодов и штрих-кодов, доступное в магазине Google Play. Оно позволяет пользователям быстро и легко генерировать или сканировать QR-коды и штрих-коды, обеспечивая удобство и простоту использования в любом месте и в любое время. Это приложение идеально подходит для тех, кто часто использует QR-коды для различных целей, включая обмен контактной информацией, доступ к веб-сайтам, настройку Wi-Fi и многое другое.
Основные возможности QRky включают в себя легкость создания неограниченных QR-кодов, поддержку всех типов QR-кодов и штрих-кодов, а также дополнительные функции, такие как сохранение истории и возможность добавления кодов в избранное. Кроме того, приложение поддерживает создание QR-кодов для социальных сетей и обеспечивает безопасное хранение созданных кодов.
QRky предоставляет пользователям возможность сканировать QR-коды с помощью камеры устройства или загруженных изображений, а также поддерживает сканирование в условиях низкой освещенности с использованием вспышки. Все отсканированные коды автоматически сохраняются в истории для удобного доступа в будущем.
Список основных возможностей приложения QRky:
- Создание неограниченных QR-кодов за считанные секунды.
- Бесплатное использование для коммерческих и печатных целей.
- Генерация QR-кодов для веб-ссылок, текстов, паролей WiFi, электронной почты, контактной информации, событий, местоположений и номеров телефонов.
- Поддержка QR-кодов для социальных сетей, включая Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube и Spotify.
- Безопасное сохранение сгенерированных QR-кодов в истории для последующего использования.
- Возможность добавления QR-кодов в избранное, сохранения на устройстве или быстрого обмена через электронную почту и сообщения.
- Автоматическое распознавание всех типов QR-кодов через камеру.
- Сканирование QR-кодов с изображений, сохраненных на устройстве.
- Поддержка режима вспышки для низкой освещенности.
- Использование камеры селфи для сканирования QR-кодов.
- Автоматическое сохранение и временное хранение всех отсканированных QR-кодов в истории.
- Автоматическое обнаружение веб-ссылок с возможностью их открытия внутри приложения.
- Наличие темного режима для удобства использования в условиях низкой освещенности.
- Сканирование штрих-кодов и поиск информации о продуктах в Интернете.
- Полная защита пользовательской конфиденциальности.
- Минимальные требования к разрешениям для работы приложения.
- Удобные фильтры и поиск в истории сканирования и генерации QR-кодов.
- Возможность выбора начального экрана по умолчанию (генерация или сканирование).
- Режим пакетного сканирования для одновременного сканирования нескольких кодов.
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