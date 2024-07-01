QRky - это бесплатное приложение для создания и сканирования QR-кодов и штрих-кодов, доступное в магазине Google Play. Оно позволяет пользователям быстро и легко генерировать или сканировать QR-коды и штрих-коды, обеспечивая удобство и простоту использования в любом месте и в любое время. Это приложение идеально подходит для тех, кто часто использует QR-коды для различных целей, включая обмен контактной информацией, доступ к веб-сайтам, настройку Wi-Fi и многое другое.

Основные возможности QRky включают в себя легкость создания неограниченных QR-кодов, поддержку всех типов QR-кодов и штрих-кодов, а также дополнительные функции, такие как сохранение истории и возможность добавления кодов в избранное. Кроме того, приложение поддерживает создание QR-кодов для социальных сетей и обеспечивает безопасное хранение созданных кодов.

QRky предоставляет пользователям возможность сканировать QR-коды с помощью камеры устройства или загруженных изображений, а также поддерживает сканирование в условиях низкой освещенности с использованием вспышки. Все отсканированные коды автоматически сохраняются в истории для удобного доступа в будущем.

Список основных возможностей приложения QRky: