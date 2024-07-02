Password Scanner WiFi QrCode для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.12-qr-bar-scanner | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Udagra Studios
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6.4 Мб
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Password Scanner WiFi QrCode — это мощное и удобное приложение для генерации и сканирования QR-кодов, предназначенное для устройств на базе Android. Программа позволяет создавать QR-коды с уникальными шаблонами и логотипами, а также быстро и легко сканировать их с помощью камеры телефона. Приложение поддерживает создание QR-кодов для различных целей, таких как ссылки на веб-сайты, контакты, текст, Wi-Fi, визитные карточки и учетные записи социальных сетей.
Одной из ключевых функций Password Scanner WiFi QrCode является его высокая скорость и простота использования. Пользовательский интерфейс разработан таким образом, чтобы максимально упростить процесс сканирования и создания QR-кодов. Приложение не требует подключения к интернету, что обеспечивает дополнительную безопасность и конфиденциальность.
Основные возможности Password Scanner WiFi QrCode
- Генерация QR-кодов с уникальными шаблонами и логотипами.
- Сканирование и создание QR-кодов для ссылок, контактов, текста, Wi-Fi и социальных сетей.
- Использование камеры телефона для быстрого сканирования QR-кодов и штрих-кодов.
- Сохранение истории сканированных кодов.
- Поддержка всех форматов QR и штрих-кодов: QR-код, Data Matrix, Maxi-код, Code 39, Code 93, Codabar, UPC-A, EAN-8.
- Автоматическое распознавание и декодирование кодов.
- Оптимизация работы сканера под камеру Android устройства.
- Возможность использования вспышки для сканирования в условиях недостаточного освещения.
- Сканирование кодов из галереи изображений.
- Копирование текста из QR-кодов.
- Высокий уровень безопасности и конфиденциальности, требуется только разрешение на использование камеры.
- Не требует подключения к интернету для работы.
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