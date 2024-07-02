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Password Scanner WiFi QrCode для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.12-qr-bar-scanner | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Штрихкод
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6.4 Мб
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Password Scanner WiFi QrCode — это мощное и удобное приложение для генерации и сканирования QR-кодов, предназначенное для устройств на базе Android. Программа позволяет создавать QR-коды с уникальными шаблонами и логотипами, а также быстро и легко сканировать их с помощью камеры телефона. Приложение поддерживает создание QR-кодов для различных целей, таких как ссылки на веб-сайты, контакты, текст, Wi-Fi, визитные карточки и учетные записи социальных сетей.

Одной из ключевых функций Password Scanner WiFi QrCode является его высокая скорость и простота использования. Пользовательский интерфейс разработан таким образом, чтобы максимально упростить процесс сканирования и создания QR-кодов. Приложение не требует подключения к интернету, что обеспечивает дополнительную безопасность и конфиденциальность.

Основные возможности Password Scanner WiFi QrCode

  • Генерация QR-кодов с уникальными шаблонами и логотипами.
  • Сканирование и создание QR-кодов для ссылок, контактов, текста, Wi-Fi и социальных сетей.
  • Использование камеры телефона для быстрого сканирования QR-кодов и штрих-кодов.
  • Сохранение истории сканированных кодов.
  • Поддержка всех форматов QR и штрих-кодов: QR-код, Data Matrix, Maxi-код, Code 39, Code 93, Codabar, UPC-A, EAN-8.
  • Автоматическое распознавание и декодирование кодов.
  • Оптимизация работы сканера под камеру Android устройства.
  • Возможность использования вспышки для сканирования в условиях недостаточного освещения.
  • Сканирование кодов из галереи изображений.
  • Копирование текста из QR-кодов.
  • Высокий уровень безопасности и конфиденциальности, требуется только разрешение на использование камеры.
  • Не требует подключения к интернету для работы.

 

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