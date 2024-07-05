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iCarePDF Unlock & Lock для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.74 Мб
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iCarePDF Unlock & Lock скриншот № 1

iCarePDF Unlock & Lock - это приложение, предназначенное для работы с PDF-файлами. Оно позволяет пользователям шифровать и расшифровывать PDF-документы, а также добавлять ограничения на доступ и печать в соответствии с их потребностями. Программа обеспечивает высокий уровень безопасности данных и конфиденциальности, что делает ее идеальной для тех, кто хочет защитить свою информацию от несанкционированного доступа.

Основной функционал iCarePDF Unlock & Lock включает возможность массовой обработки файлов, что особенно полезно при работе с большими объемами данных. Приложение простое в использовании и позволяет легко добавлять документы в очередь на обработку, что делает его доступным даже для новичков. Пользователи могут выбирать различные типы шифрования и устанавливать ограничения на печать или редактирование документов, что обеспечивает дополнительную гибкость и контроль над файлами.

Список основных возможностей iCarePDF Unlock & Lock:

  • Шифрование PDF-файлов паролем.
  • Расшифровка PDF-файлов, защищенных паролем.
  • Установка ограничений на доступ к документам.
  • Ограничение возможности печати и редактирования файлов.
  • Массовая обработка PDF-документов.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность выбора различных типов шифрования.
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