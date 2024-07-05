iCarePDF Unlock & Lock - это приложение, предназначенное для работы с PDF-файлами. Оно позволяет пользователям шифровать и расшифровывать PDF-документы, а также добавлять ограничения на доступ и печать в соответствии с их потребностями. Программа обеспечивает высокий уровень безопасности данных и конфиденциальности, что делает ее идеальной для тех, кто хочет защитить свою информацию от несанкционированного доступа.

Основной функционал iCarePDF Unlock & Lock включает возможность массовой обработки файлов, что особенно полезно при работе с большими объемами данных. Приложение простое в использовании и позволяет легко добавлять документы в очередь на обработку, что делает его доступным даже для новичков. Пользователи могут выбирать различные типы шифрования и устанавливать ограничения на печать или редактирование документов, что обеспечивает дополнительную гибкость и контроль над файлами.

Список основных возможностей iCarePDF Unlock & Lock: