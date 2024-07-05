iCarePDF Unlock & Lock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iCarePdf
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.74 Мб
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iCarePDF Unlock & Lock - это приложение, предназначенное для работы с PDF-файлами. Оно позволяет пользователям шифровать и расшифровывать PDF-документы, а также добавлять ограничения на доступ и печать в соответствии с их потребностями. Программа обеспечивает высокий уровень безопасности данных и конфиденциальности, что делает ее идеальной для тех, кто хочет защитить свою информацию от несанкционированного доступа.
Основной функционал iCarePDF Unlock & Lock включает возможность массовой обработки файлов, что особенно полезно при работе с большими объемами данных. Приложение простое в использовании и позволяет легко добавлять документы в очередь на обработку, что делает его доступным даже для новичков. Пользователи могут выбирать различные типы шифрования и устанавливать ограничения на печать или редактирование документов, что обеспечивает дополнительную гибкость и контроль над файлами.
Список основных возможностей iCarePDF Unlock & Lock:
- Шифрование PDF-файлов паролем.
- Расшифровка PDF-файлов, защищенных паролем.
- Установка ограничений на доступ к документам.
- Ограничение возможности печати и редактирования файлов.
- Массовая обработка PDF-документов.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность выбора различных типов шифрования.
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