APAS для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.88 Мб
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APAS - это приложение, созданное для помощи программистам в подготовке к интервью по Java и решению алгоритмических задач. Если вы ищете работу в IT и хотите улучшить свои навыки решения задач по алгоритмам и структурам данных, APAS станет вашим надежным помощником. Приложение позволяет вам изучать вопросы интервью в автономном режиме, что делает его удобным для использования в любое время и в любом месте.

APAS предоставляет доступ к более чем 400 вопросам по программированию, взятых из Leetcode, охватывающих алгоритмы, структуры данных и проектирование систем. Приложение регулярно обновляется новыми задачами и уведомляет вас об этом. Каждая задача имеет детальное описание и одно или несколько решений на Java с подсветкой синтаксиса и номером строки. Вы можете отмечать задачи для повторного изучения и делать заметки. Также доступна функция ложных интервью с ограничением времени для каждой задачи, что помогает имитировать реальное собеседование.

Основные возможности приложения APAS:

  • Более 400 вопросов по программированию и алгоритмам.
  • Регулярные обновления новых задач и уведомления об этом.
  • Подробные описания задач и решений на Java.
  • Подсветка синтаксиса и возможность развернуть решение на весь экран.
  • Ложные интервью с задачами в формате викторины.
  • Возможность отмечать задачи для повторного изучения и делать заметки.
  • Быстрый поиск задач по имени или идентификатору.
  • Классификация задач по уровню сложности, темам и компаниям.
  • Поддержка темной темы для экономии заряда аккумулятора и удобного чтения ночью.
  • Возможность включения автономного режима.

APAS также поддерживает решения на Python и C++, что делает его универсальным инструментом для программистов. Приложение основано на популярном репозитории Github с более чем 1500 звездами, что подтверждает его надежность и актуальность.

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