APAS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FreeTymeKiyan
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.88 Мб
|СКАЧАТЬ
APAS - это приложение, созданное для помощи программистам в подготовке к интервью по Java и решению алгоритмических задач. Если вы ищете работу в IT и хотите улучшить свои навыки решения задач по алгоритмам и структурам данных, APAS станет вашим надежным помощником. Приложение позволяет вам изучать вопросы интервью в автономном режиме, что делает его удобным для использования в любое время и в любом месте.
APAS предоставляет доступ к более чем 400 вопросам по программированию, взятых из Leetcode, охватывающих алгоритмы, структуры данных и проектирование систем. Приложение регулярно обновляется новыми задачами и уведомляет вас об этом. Каждая задача имеет детальное описание и одно или несколько решений на Java с подсветкой синтаксиса и номером строки. Вы можете отмечать задачи для повторного изучения и делать заметки. Также доступна функция ложных интервью с ограничением времени для каждой задачи, что помогает имитировать реальное собеседование.
Основные возможности приложения APAS:
- Более 400 вопросов по программированию и алгоритмам.
- Регулярные обновления новых задач и уведомления об этом.
- Подробные описания задач и решений на Java.
- Подсветка синтаксиса и возможность развернуть решение на весь экран.
- Ложные интервью с задачами в формате викторины.
- Возможность отмечать задачи для повторного изучения и делать заметки.
- Быстрый поиск задач по имени или идентификатору.
- Классификация задач по уровню сложности, темам и компаниям.
- Поддержка темной темы для экономии заряда аккумулятора и удобного чтения ночью.
- Возможность включения автономного режима.
APAS также поддерживает решения на Python и C++, что делает его универсальным инструментом для программистов. Приложение основано на популярном репозитории Github с более чем 1500 звездами, что подтверждает его надежность и актуальность.
Программа для обучения программированию на Python 3, которая включает в себя оффлайн...
Бесплатное интерактивное приложение, которое позволяет изучить jQuery в веселом и...
Бесплатное приложение для Android, которое позволяет в интерактивной игровой форме изучать...
Мобильное приложение для изучения программирования, которое предоставляет уроки и...
Подробное анимированное руководство по алгоритмам для Android, с помощью которого благодаря...
Ваш путь в мир программирования и творчества. Создавайте игры, анимации и приложения на...
Отзывы о программе APAS
Admin
Отзывов о программе APAS 5.2.6 пока нет, можете добавить...