Nebo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.12.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MyScript
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|96.87 Мб
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Nebo - это мощное приложение для создания заметок и аннотаций, которое позволяет генерировать новые идеи и создавать заметки в свободной форме. Пользователи могут комбинировать рукописный и печатный текст, рисунки, диаграммы и изображения на масштабируемом полотне. Приложение позволяет стирать и редактировать содержимое с помощью жестов стилусом, преобразовывать рукописный текст в печатный и придавать совершенную форму фигурам.
Nebo поддерживает 66 языков и работает на всех платформах, что позволяет пользователям работать со своими заметками и осуществлять поиск по ним на любом устройстве. В приложении доступны три различных подхода к работе: творческая работа в Заметке Nebo, рукописное создание и редактирование в Документе Nebo, а также импорт и аннотации существующих документов в формате PDF.
Основные возможности приложения Nebo:
- Генерация и редактирование заметок в свободной форме, включая рукописный и печатный текст, рисунки, диаграммы и изображения.
- Преобразование рукописного текста в печатный и нарисованных от руки фигур в идеальные по форме.
- Поддержка 66 языков для распознавания рукописного текста.
- Работа на всех платформах, что обеспечивает доступ к заметкам с любого устройства.
- Три режима работы: Заметка Nebo, Документ Nebo и аннотирование PDF-файлов.
- Цифровой рукописный ввод с возможностью писать, вводить с клавиатуры или диктовать в пределах одной и той же страницы.
- Возможность редактирования содержимого с помощью жестов стилусом.
- Инструменты для выделения, раскрашивания, выбора и стирания содержимого.
- Возможность создавать и редактировать структурированные заметки в Документе Nebo.
- Использование различных типов ручек и фонов страниц для создания уникальных заметок.
- Добавление фото, набросков и смарт-объектов, таких как формулы и диаграммы.
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