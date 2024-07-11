Nebo для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.12.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:96.87 Мб
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Nebo - это мощное приложение для создания заметок и аннотаций, которое позволяет генерировать новые идеи и создавать заметки в свободной форме. Пользователи могут комбинировать рукописный и печатный текст, рисунки, диаграммы и изображения на масштабируемом полотне. Приложение позволяет стирать и редактировать содержимое с помощью жестов стилусом, преобразовывать рукописный текст в печатный и придавать совершенную форму фигурам.

Nebo поддерживает 66 языков и работает на всех платформах, что позволяет пользователям работать со своими заметками и осуществлять поиск по ним на любом устройстве. В приложении доступны три различных подхода к работе: творческая работа в Заметке Nebo, рукописное создание и редактирование в Документе Nebo, а также импорт и аннотации существующих документов в формате PDF.

Основные возможности приложения Nebo:

  • Генерация и редактирование заметок в свободной форме, включая рукописный и печатный текст, рисунки, диаграммы и изображения.
  • Преобразование рукописного текста в печатный и нарисованных от руки фигур в идеальные по форме.
  • Поддержка 66 языков для распознавания рукописного текста.
  • Работа на всех платформах, что обеспечивает доступ к заметкам с любого устройства.
  • Три режима работы: Заметка Nebo, Документ Nebo и аннотирование PDF-файлов.
  • Цифровой рукописный ввод с возможностью писать, вводить с клавиатуры или диктовать в пределах одной и той же страницы.
  • Возможность редактирования содержимого с помощью жестов стилусом.
  • Инструменты для выделения, раскрашивания, выбора и стирания содержимого.
  • Возможность создавать и редактировать структурированные заметки в Документе Nebo.
  • Использование различных типов ручек и фонов страниц для создания уникальных заметок.
  • Добавление фото, набросков и смарт-объектов, таких как формулы и диаграммы.
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