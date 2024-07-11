Nebo - это мощное приложение для создания заметок и аннотаций, которое позволяет генерировать новые идеи и создавать заметки в свободной форме. Пользователи могут комбинировать рукописный и печатный текст, рисунки, диаграммы и изображения на масштабируемом полотне. Приложение позволяет стирать и редактировать содержимое с помощью жестов стилусом, преобразовывать рукописный текст в печатный и придавать совершенную форму фигурам.

Nebo поддерживает 66 языков и работает на всех платформах, что позволяет пользователям работать со своими заметками и осуществлять поиск по ним на любом устройстве. В приложении доступны три различных подхода к работе: творческая работа в Заметке Nebo, рукописное создание и редактирование в Документе Nebo, а также импорт и аннотации существующих документов в формате PDF.

Основные возможности приложения Nebo: