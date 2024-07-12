Notas U для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|14.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jorge de la Hoz
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25.46 Мб
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Notas U - программа для организации академической жизни учеников и студентов. Приложение предлагает множество инструментов с красивым и интуитивно понятным интерфейсом. Notas U разработано для быстрой и простой работы, позволяя эффективно управлять учебными задачами.
Notas U включает в себя функции, такие как ведение данных о результатах, поддержка диапазонов оценок, быстрый расчет средних оценок, учет семестров и предметов, использование тематических цветов для организации информации, управление рейтингами и целями, учет пропусков и посещений, расписание занятий и будильник, напоминания о лекциях и виджеты для расписания, ведение дневника и календаря, управление задачами, экзаменами, событиями и книгами с напоминаниями, уведомления для всех ключевых событий и многое другое.
Основные возможности приложения Notas U:
- Управление и отслеживание результатов
- Поддержка диапазонов и весов оценок
- Организация и учет учебных периодов
- Резюме текущих задач и быстрый расчет оценок
- Поддержка различных семестров и предметов
- Использование тематических цветов для визуальной организации
- Отслеживание рейтингов, целей и пропусков
- Веб-страница для заметок и расписание занятий
- Напоминания о классах и виджеты для удобного доступа к расписанию
- Ведение дневника, календаря и управления задачами
- Уведомления и напоминания о важных событиях и экзаменах
- Список учителей и функция сканера
- Анализ статистики успеваемости и создание мемов
- Настройки пароля и поддержка темного режима
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