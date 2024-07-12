Notas U для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:14.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25.46 Мб
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Notas U - программа для организации академической жизни учеников и студентов. Приложение предлагает множество инструментов с красивым и интуитивно понятным интерфейсом. Notas U разработано для быстрой и простой работы, позволяя эффективно управлять учебными задачами.

Notas U включает в себя функции, такие как ведение данных о результатах, поддержка диапазонов оценок, быстрый расчет средних оценок, учет семестров и предметов, использование тематических цветов для организации информации, управление рейтингами и целями, учет пропусков и посещений, расписание занятий и будильник, напоминания о лекциях и виджеты для расписания, ведение дневника и календаря, управление задачами, экзаменами, событиями и книгами с напоминаниями, уведомления для всех ключевых событий и многое другое.

Основные возможности приложения Notas U:

  • Управление и отслеживание результатов
  • Поддержка диапазонов и весов оценок
  • Организация и учет учебных периодов
  • Резюме текущих задач и быстрый расчет оценок
  • Поддержка различных семестров и предметов
  • Использование тематических цветов для визуальной организации
  • Отслеживание рейтингов, целей и пропусков
  • Веб-страница для заметок и расписание занятий
  • Напоминания о классах и виджеты для удобного доступа к расписанию
  • Ведение дневника, календаря и управления задачами
  • Уведомления и напоминания о важных событиях и экзаменах
  • Список учителей и функция сканера
  • Анализ статистики успеваемости и создание мемов
  • Настройки пароля и поддержка темного режима
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