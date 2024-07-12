Notas U - программа для организации академической жизни учеников и студентов. Приложение предлагает множество инструментов с красивым и интуитивно понятным интерфейсом. Notas U разработано для быстрой и простой работы, позволяя эффективно управлять учебными задачами.

Notas U включает в себя функции, такие как ведение данных о результатах, поддержка диапазонов оценок, быстрый расчет средних оценок, учет семестров и предметов, использование тематических цветов для организации информации, управление рейтингами и целями, учет пропусков и посещений, расписание занятий и будильник, напоминания о лекциях и виджеты для расписания, ведение дневника и календаря, управление задачами, экзаменами, событиями и книгами с напоминаниями, уведомления для всех ключевых событий и многое другое.

Основные возможности приложения Notas U: