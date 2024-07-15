TRANSSION File Manager - это мощный и удобный файловый менеджер для Android, созданный для выполнения различных операций по управлению файлами. Приложение предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс, который облегчает выполнение рутинных задач. Среди ключевых особенностей стоит выделить уникальную классификацию файлов из приложений Whatsapp, Messenger, Facebook и Instagram, а также удобное управление музыкой, видео, изображениями и документами. Вдобавок к этому, программа предлагает функции профессиональной очистки, которые помогают освободить место на устройстве.

Список основных возможностей TRANSSION File Manager: