File Manager для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0.024 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22.44 Мб
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TRANSSION File Manager - это мощный и удобный файловый менеджер для Android, созданный для выполнения различных операций по управлению файлами. Приложение предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс, который облегчает выполнение рутинных задач. Среди ключевых особенностей стоит выделить уникальную классификацию файлов из приложений Whatsapp, Messenger, Facebook и Instagram, а также удобное управление музыкой, видео, изображениями и документами. Вдобавок к этому, программа предлагает функции профессиональной очистки, которые помогают освободить место на устройстве.

Список основных возможностей TRANSSION File Manager:

  • Классификация файлов: Сортировка файлов по категориям, таким как музыка, видео, изображения, документы, zip-архивы и apk-файлы.
  • Очистка устройства: Функция очистки одним щелчком, освобождающая место на вашем телефоне.
  • Глобальный поиск: Быстрый поиск файлов по ключевым словам, что позволяет легко находить нужные документы.
  • Множественный выбор: Поддержка операций множественного выбора и пакетной обработки файлов, что упрощает управление большими объемами данных.
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