Arix Archive для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4 Build 1546 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.07 Мб
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Arix Archive - это программа для сжатия данных, предназначенная для безопасного и эффективного архивирования файлов. Она обеспечивает высокий уровень защиты данных с использованием технологии AES-256 и дополнительных мер безопасности, чтобы гарантировать, что ваши файлы останутся доступны только вам.
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который несложно освоить даже новичку. Вы выбираете файлы для сжатия и защиты паролем, затем запускаете процесс сжатия одним нажатием кнопки. Весь процесс маневрирования в программе прост и интуитивно понятен.
Основные возможности приложения Arix Archive:
- Высокий уровень безопасности с использованием AES-256.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Простой процесс сжатия файлов с возможностью защиты паролем.
- Поддержка собственного формата сжатия .98 для повышения безопасности.
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