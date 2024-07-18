Arix Archive - это программа для сжатия данных, предназначенная для безопасного и эффективного архивирования файлов. Она обеспечивает высокий уровень защиты данных с использованием технологии AES-256 и дополнительных мер безопасности, чтобы гарантировать, что ваши файлы останутся доступны только вам.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который несложно освоить даже новичку. Вы выбираете файлы для сжатия и защиты паролем, затем запускаете процесс сжатия одним нажатием кнопки. Весь процесс маневрирования в программе прост и интуитивно понятен.

Основные возможности приложения Arix Archive: