Arix Archive для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4 Build 1546 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
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Размер:2.07 Мб
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Arix Archive скриншот № 1

Arix Archive - это программа для сжатия данных, предназначенная для безопасного и эффективного архивирования файлов. Она обеспечивает высокий уровень защиты данных с использованием технологии AES-256 и дополнительных мер безопасности, чтобы гарантировать, что ваши файлы останутся доступны только вам.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который несложно освоить даже новичку. Вы выбираете файлы для сжатия и защиты паролем, затем запускаете процесс сжатия одним нажатием кнопки. Весь процесс маневрирования в программе прост и интуитивно понятен.

Основные возможности приложения Arix Archive:

  • Высокий уровень безопасности с использованием AES-256.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Простой процесс сжатия файлов с возможностью защиты паролем.
  • Поддержка собственного формата сжатия .98 для повышения безопасности.
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