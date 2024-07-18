SecureDel для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:760 Кб
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SecureDel - это приложение для надежного удаления цифровых данных с жестких дисков и других носителей информации. Оно предназначено для автоматизации процесса перезаписи данных, что делает удаленные файлы недоступными и не поддающимися восстановлению. SecureDel идеально подходит как для частных пользователей, так и для компаний, которым необходимо безопасно утилизировать устаревшие или конфиденциальные документы.

Программа предоставляет пять различных алгоритмов удаления данных, которые отличаются временем выполнения и уровнем безопасности. Пользователь может выбрать наиболее подходящий алгоритм в зависимости от своих потребностей и важности удаляемых данных. SecureDel позволяет определить количество перезаписей для каждого файла, обеспечивая максимальную защиту от несанкционированного доступа.

Основные возможности приложения SecureDel:

  • Надежное удаление данных с жестких дисков и других носителей информации.
  • Автоматизация процесса перезаписи данных.
  • Пять алгоритмов удаления, включая стандарты Министерства обороны США.
  • Возможность выбора количества перезаписей для каждого файла.
  • Защита конфиденциальных данных от восстановления.
  • Поддержка различных типов носителей информации.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Компактный и портативный форм-фактор.
  • Соответствие высоким стандартам безопасности.

SecureDel является незаменимым инструментом для безопасного удаления данных, обеспечивая надежную защиту конфиденциальной информации. Благодаря своим возможностям и простоте использования, приложение подходит для широкого круга пользователей.

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