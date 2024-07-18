SecureDel для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mariano Ortu
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|760 Кб
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SecureDel - это приложение для надежного удаления цифровых данных с жестких дисков и других носителей информации. Оно предназначено для автоматизации процесса перезаписи данных, что делает удаленные файлы недоступными и не поддающимися восстановлению. SecureDel идеально подходит как для частных пользователей, так и для компаний, которым необходимо безопасно утилизировать устаревшие или конфиденциальные документы.
Программа предоставляет пять различных алгоритмов удаления данных, которые отличаются временем выполнения и уровнем безопасности. Пользователь может выбрать наиболее подходящий алгоритм в зависимости от своих потребностей и важности удаляемых данных. SecureDel позволяет определить количество перезаписей для каждого файла, обеспечивая максимальную защиту от несанкционированного доступа.
Основные возможности приложения SecureDel:
- Надежное удаление данных с жестких дисков и других носителей информации.
- Автоматизация процесса перезаписи данных.
- Пять алгоритмов удаления, включая стандарты Министерства обороны США.
- Возможность выбора количества перезаписей для каждого файла.
- Защита конфиденциальных данных от восстановления.
- Поддержка различных типов носителей информации.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Компактный и портативный форм-фактор.
- Соответствие высоким стандартам безопасности.
SecureDel является незаменимым инструментом для безопасного удаления данных, обеспечивая надежную защиту конфиденциальной информации. Благодаря своим возможностям и простоте использования, приложение подходит для широкого круга пользователей.
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