SpeedInvoice для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SpeedInvoice
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.32 Мб
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SpeedInvoice – это удобное и функциональное приложение для создания счетов-фактур, инвойсов и смет с доступом через Интернет. Вы можете использовать его на компьютере, телефоне или планшете, работая самостоятельно или совместно с коллегами. Программа позволяет персонализировать ваши документы, добавляя логотип и выбирая из более чем 500 фоновых изображений, чтобы ваши счета выглядели привлекательно и профессионально. SpeedInvoice обеспечивает надежное хранение данных и их автоматическое резервное копирование, что гарантирует безопасность вашей информации даже при потере или повреждении устройства.
SpeedInvoice позволяет подписывать документы, отправлять их по электронной почте, печатать или делиться через другие приложения, такие как Facebook, WhatsApp или SMS. Программа поддерживает создание документов в форматах PDF и JPG, что делает процесс выставления счетов быстрым и удобным. Вы можете добавлять фотографии, контракты, чертежи или планы проектов к любым документам, а также импортировать и экспортировать данные в Excel. Приложение также поддерживает работу с 35 языками и различными валютами, что делает его универсальным решением для бизнеса.
Список основных возможностей приложения SpeedInvoice:
- Создание счетов-фактур, инвойсов и смет на смартфоне, планшете или компьютере
- Персонализация документов с помощью логотипа и фоновых изображений
- Возможность добавления подписей клиентов для подтверждения приемки или доставки
- Отправка документов через электронную почту, мессенджеры и социальные сети
- Поддержка форматов PDF и JPG для профессионального вида счетов
- Надежное хранение и автоматическое резервное копирование данных
- Интегрированные отчеты для контроля продаж, клиентов и платежей
- Возможность создания бухгалтерских документов и отчетов по налоговым накладным
- Легкий и быстрый доступ к неоплаченным или просроченным счетам
- Возможность работы оффлайн с последующей отправкой документов онлайн
- Добавление фотографий к счетам и сметам
- Копирование старых документов для ускорения работы
- Включение контрактных условий, чертежей и планов проектов в документы
- Импорт и экспорт данных из/в Excel
- Получение копий всех документов на электронную почту компании
- Поддержка 35 языков и различных валют
- Преобразование смет в счета-фактуры
- Гибкая калькуляция цен и учет стоимости товара
- Управление налогами с продаж и различными ставками НДС
- Получение подписей клиентов на мобильных устройствах
- Установка кредитных условий для клиентов
- Отправка квитанций и включение платежей при выставлении счета
- Печать документов с ПК, Mac или телефона
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Admin
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