SpeedInvoice – это удобное и функциональное приложение для создания счетов-фактур, инвойсов и смет с доступом через Интернет. Вы можете использовать его на компьютере, телефоне или планшете, работая самостоятельно или совместно с коллегами. Программа позволяет персонализировать ваши документы, добавляя логотип и выбирая из более чем 500 фоновых изображений, чтобы ваши счета выглядели привлекательно и профессионально. SpeedInvoice обеспечивает надежное хранение данных и их автоматическое резервное копирование, что гарантирует безопасность вашей информации даже при потере или повреждении устройства.

SpeedInvoice позволяет подписывать документы, отправлять их по электронной почте, печатать или делиться через другие приложения, такие как Facebook, WhatsApp или SMS. Программа поддерживает создание документов в форматах PDF и JPG, что делает процесс выставления счетов быстрым и удобным. Вы можете добавлять фотографии, контракты, чертежи или планы проектов к любым документам, а также импортировать и экспортировать данные в Excel. Приложение также поддерживает работу с 35 языками и различными валютами, что делает его универсальным решением для бизнеса.

Список основных возможностей приложения SpeedInvoice: