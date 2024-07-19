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TapStyle для парикмахерской для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:35.45 Мб
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TapStyle для парикмахерской - это комплексное приложение для управления парикмахерской или салоном красоты, предоставляющее все необходимые инструменты для эффективного ведения бизнеса. Программа позволяет легко управлять расписанием, клиентской базой и финансами, а также интегрирует функции для улучшения обслуживания и маркетинга.

Приложение поддерживает множество полезных функций, которые помогут организовать рабочие процессы, улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать финансовые операции. С TapStyle вы сможете легко вести учет доходов и расходов, управлять персоналом и активами, а также получать визуальные отчеты и статистику для анализа бизнеса.

Список основных возможностей приложения TapStyle для парикмахерской:

  • Планирование дел и мероприятий.
  • Ведение базы данных клиентов с фото.
  • Интеграция с POS-системами (кассовыми аппаратами), подарочными купонами, чеками и кредитными картами.
  • Управление активами.
  • Ведение каталога услуг и товаров.
  • Графическая статистика и бизнес-анализ.
  • Напоминания и уведомления для клиентов и сотрудников.
  • Маркетинг через прямую почтовую рассылку.
  • Визуальное представление рефералов.
  • Отчетность по доходам, расходам, бухгалтерии и налогам.
  • Управление персоналом.
  • Создание различных отчетов.
  • Автоматическое резервное копирование данных.
  • Синхронизация данных на нескольких устройствах.
  • Возможность онлайн-бронирования.
  • Программа лояльности для клиентов.
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Отзывы о программе TapStyle для парикмахерской

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