TapStyle для парикмахерской для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|TapStyle Pty Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|35.45 Мб
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TapStyle для парикмахерской - это комплексное приложение для управления парикмахерской или салоном красоты, предоставляющее все необходимые инструменты для эффективного ведения бизнеса. Программа позволяет легко управлять расписанием, клиентской базой и финансами, а также интегрирует функции для улучшения обслуживания и маркетинга.
Приложение поддерживает множество полезных функций, которые помогут организовать рабочие процессы, улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать финансовые операции. С TapStyle вы сможете легко вести учет доходов и расходов, управлять персоналом и активами, а также получать визуальные отчеты и статистику для анализа бизнеса.
Список основных возможностей приложения TapStyle для парикмахерской:
- Планирование дел и мероприятий.
- Ведение базы данных клиентов с фото.
- Интеграция с POS-системами (кассовыми аппаратами), подарочными купонами, чеками и кредитными картами.
- Управление активами.
- Ведение каталога услуг и товаров.
- Графическая статистика и бизнес-анализ.
- Напоминания и уведомления для клиентов и сотрудников.
- Маркетинг через прямую почтовую рассылку.
- Визуальное представление рефералов.
- Отчетность по доходам, расходам, бухгалтерии и налогам.
- Управление персоналом.
- Создание различных отчетов.
- Автоматическое резервное копирование данных.
- Синхронизация данных на нескольких устройствах.
- Возможность онлайн-бронирования.
- Программа лояльности для клиентов.
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Отзывы о программе TapStyle для парикмахерской
Admin
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