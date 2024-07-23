Планировщик праздников, свадеб для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.33 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wedding Planner App
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.31 Мб
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TopEvent - удобное и многофункциональное приложение для планирования различных мероприятий. Оно подходит для организации дней рождений, свадеб, юбилеев и любых других праздников. Приложение позволяет эффективно управлять задачами, следить за списком гостей, контролировать бюджет и многое другое. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, TopEvent станет вашим незаменимым помощником в организации мероприятий любого масштаба.
Основные возможности приложения TopEvent:
- Управление задачами: Создавайте задачи, распределяйте их по категориям и делите на подзадачи. Приложение напомнит вам о предстоящих встречах и покупках, что поможет избежать забывчивости и все успеть вовремя.
- Ведение списка гостей: Формируйте списки гостей, распределяйте их по группам и столам, планируйте меню. Анализируйте информацию о гостях: пол, возраст, статус приглашения.
- Контроль расходов: Указывайте бюджет мероприятия, отслеживайте расходы и будущие платежи. Приложение поможет оптимизировать бюджет и предложит, где можно сэкономить.
- Управление подрядчиками: Создавайте списки подрядчиков с контактами и другой важной информацией. Контролируйте расходы и выбирайте лучших исполнителей для вашего мероприятия.
- Планирование расписания: Формируйте детальное расписание дня и следите за выполнением каждого этапа. Приложение проследит, чтобы все шло по плану.
- Совместное планирование: Приглашайте друзей и помощников к планированию, управляйте мероприятием с разных устройств и аккаунтов. Данные синхронизируются мгновенно.
- Отсчет дней: Устанавливайте виджеты для отслеживания дней до мероприятия, что позволит вам всегда быть в курсе оставшегося времени до события.
В общем, TopEvent упрощает организацию различных мероприятий, будь то свадьба, девичник, мальчишник, годовщина, день рождения, Новый год или бизнес-мероприятие. Приложение предлагает множество полезных функций, которые помогут вам сделать праздник незабываемым.
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