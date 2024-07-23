Star Roam для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Findout World Inc
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|92.73 Мб
|СКАЧАТЬ
Star Roam - это приложение, которое позволяет пользователям исследовать ночное небо и открывать для себя звезды, планеты, созвездия и другие объекты космоса в реальном времени. Программа идеально подходит для любителей астрономии, а также для тех, кто просто хочет насладиться красотой звездного неба. В любое время и в любом месте пользователи могут навести телефон на небо и мгновенно получить информацию о видимых объектах.
Основной функционал Star Roam включает в себя автоматическое определение звезд и планет, путешествия во времени, а также возможность наблюдать ночное небо без подключения к Интернету. Приложение предоставляет детальную информацию обо всех объектах на небе, включая движение звезд и планет в реальном времени. В дополнение, оно предлагает уникальные функции, такие как моделирование различных географических условий и отображение мультикультурных созвездий.
Список основных возможностей приложения Star Roam:
- Всеобъемлющая карта звездного неба с более чем 1,69 миллиардами звезд.
- Информация о всех известных планетах, естественных спутниках, кометах и астероидах.
- Путешествие во времени для наблюдения за ночным небом в прошлом или будущем.
- Автоматическое отслеживание объектов с помощью гироскопа телефона.
- Реалистичное моделирование географических условий, включая восходы и закаты.
- Мультикультурные созвездия, отображающие контуры звездных культур со всего мира.
- Возможность использования приложения в офлайн-режиме без необходимости подключения к Интернету.
Крутое астрономическое Android-приложение, которое имеет простой в использовании и...
ISS onLive –приложение позволяет наблюдать за Землей в реальном времени с международной...
Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и...
Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые...
МКС Детектор – приложение порадует любителей астрономии и всех тех, кто неравнодушен к...
Лучшее бесплатное Android-приложение, которое предоставляет ежедневные гороскопы для...
Отзывы о программе Star Roam
Admin
Отзывов о программе Star Roam 1.3.2 пока нет, можете добавить...