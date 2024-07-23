Star Roam для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:92.73 Мб
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Star Roam - это приложение, которое позволяет пользователям исследовать ночное небо и открывать для себя звезды, планеты, созвездия и другие объекты космоса в реальном времени. Программа идеально подходит для любителей астрономии, а также для тех, кто просто хочет насладиться красотой звездного неба. В любое время и в любом месте пользователи могут навести телефон на небо и мгновенно получить информацию о видимых объектах.

Основной функционал Star Roam включает в себя автоматическое определение звезд и планет, путешествия во времени, а также возможность наблюдать ночное небо без подключения к Интернету. Приложение предоставляет детальную информацию обо всех объектах на небе, включая движение звезд и планет в реальном времени. В дополнение, оно предлагает уникальные функции, такие как моделирование различных географических условий и отображение мультикультурных созвездий.

Список основных возможностей приложения Star Roam:

  • Всеобъемлющая карта звездного неба с более чем 1,69 миллиардами звезд.
  • Информация о всех известных планетах, естественных спутниках, кометах и астероидах.
  • Путешествие во времени для наблюдения за ночным небом в прошлом или будущем.
  • Автоматическое отслеживание объектов с помощью гироскопа телефона.
  • Реалистичное моделирование географических условий, включая восходы и закаты.
  • Мультикультурные созвездия, отображающие контуры звездных культур со всего мира.
  • Возможность использования приложения в офлайн-режиме без необходимости подключения к Интернету.
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