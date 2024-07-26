FAX App для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.23.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:67.61 Мб
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FAX App – это мобильное приложение, которое позволяет отправлять документы по факсу непосредственно со смартфона или планшета на базе Android. С помощью FAX App вы сможете упростить процесс отправки документов, независимо от вашего местоположения, будь то дом или офис. Приложение поддерживает множество форматов документов и предлагает функции для удобного и быстрого отправления факсов, что делает его отличным инструментом для бизнеса и личного пользования.

Основные возможности приложения FAX App:

  • Простота использования: Приложение отличается интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет начать отправку факсов за считанные секунды.
  • Сканирование документов: Возможность сканирования документов с использованием камеры вашего устройства, после чего их можно сразу отправить по факсу.
  • Поддержка различных форматов документов: Приложение поддерживает такие форматы, как PDF, DOC, JPG, PNG, TIFF и HTML, что делает его универсальным инструментом для отправки самых разнообразных документов.
  • Предварительный просмотр: Перед отправкой вы можете просмотреть документы, чтобы убедиться в правильности и полноте отправляемой информации.
  • Объединение документов: Возможность объединения нескольких документов в один факс для удобной отправки.

В целом, FAX App – это удобное и простое в использовании решение для отправки факсов, которое поддерживает множество форматов документов и позволяет сканировать и предварительно просматривать документы перед отправкой. Приложение подходит как для профессионального, так и для личного использования, обеспечивая надежность и простоту в работе.

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