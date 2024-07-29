Satellite Director для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zekitez
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.8 Мб
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Satellite Director - это приложение для поиска спутникового ТВ или антенны по азимуту. С его помощью вы сможете легко определить положение спутника в небе, используя GPS и компас вашего устройства. Приложение автоматизирует все необходимые вычисления и предоставляет точные данные, чтобы вы могли быстро и без проблем настроить антенну на нужный спутник.
Satellite Director требует доступ к датчикам вашего устройства, таким как GPS и компас, для определения положения спутника. Также приложение нуждается в доступе к внутреннему или внешнему хранилищу для сохранения снимков экрана и измененного списка спутников. Камера используется для создания эффекта "сквозного обзора", что позволяет точно совмещать антенну с отображаемой стрелкой на экране.
Приложение не собирает и не передает ваши данные и не использует рекламу. Важно отметить, что для корректной работы Satellite Director ваше устройство должно быть оснащено компасом. Компасы на некоторых устройствах могут быть неточными из-за магнитных или металлических предметов поблизости, поэтому рекомендуется проверять компас телефона с настоящим компасом.
Перед использованием компаса его необходимо откалибровать. Это особенно важно, если ваш телефон находится в металлическом чехле или чехле с магнитным замком. Такие чехлы могут влиять на работу компаса и приводить к ошибкам в его показаниях.
Основные возможности приложения Satellite Director:
- Автоматический расчет положения спутника на основе данных GPS и компаса.
- Поддержка функции "сквозного обзора" для точной настройки антенны.
- Сохранение снимков экрана и измененного списка спутников.
- Поддержка 280 спутников в базе данных.
- Звуковые оповещения для облегчения поиска спутника.
- Возможность предварительного просмотра через камеру.
- Непрерывный режим работы (без пауз).
- Настройка цвета и положения спутника.
- Индикация приближения к тарелке/столбу в виде цветных полос.
В целом, Satellite Director - это удобное и надежное приложение для настройки спутниковой антенны. С его помощью вы сможете легко и быстро найти нужный спутник и настроить антенну, используя GPS и компас вашего устройства. Приложение поддерживает множество спутников и предоставляет все необходимые функции для точной настройки.
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Admin
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