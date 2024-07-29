Satellite Director для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.8 Мб
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Satellite Director - это приложение для поиска спутникового ТВ или антенны по азимуту. С его помощью вы сможете легко определить положение спутника в небе, используя GPS и компас вашего устройства. Приложение автоматизирует все необходимые вычисления и предоставляет точные данные, чтобы вы могли быстро и без проблем настроить антенну на нужный спутник.

Satellite Director требует доступ к датчикам вашего устройства, таким как GPS и компас, для определения положения спутника. Также приложение нуждается в доступе к внутреннему или внешнему хранилищу для сохранения снимков экрана и измененного списка спутников. Камера используется для создания эффекта "сквозного обзора", что позволяет точно совмещать антенну с отображаемой стрелкой на экране.

Приложение не собирает и не передает ваши данные и не использует рекламу. Важно отметить, что для корректной работы Satellite Director ваше устройство должно быть оснащено компасом. Компасы на некоторых устройствах могут быть неточными из-за магнитных или металлических предметов поблизости, поэтому рекомендуется проверять компас телефона с настоящим компасом.

Перед использованием компаса его необходимо откалибровать. Это особенно важно, если ваш телефон находится в металлическом чехле или чехле с магнитным замком. Такие чехлы могут влиять на работу компаса и приводить к ошибкам в его показаниях.

Основные возможности приложения Satellite Director:

  • Автоматический расчет положения спутника на основе данных GPS и компаса.
  • Поддержка функции "сквозного обзора" для точной настройки антенны.
  • Сохранение снимков экрана и измененного списка спутников.
  • Поддержка 280 спутников в базе данных.
  • Звуковые оповещения для облегчения поиска спутника.
  • Возможность предварительного просмотра через камеру.
  • Непрерывный режим работы (без пауз).
  • Настройка цвета и положения спутника.
  • Индикация приближения к тарелке/столбу в виде цветных полос.

В целом, Satellite Director - это удобное и надежное приложение для настройки спутниковой антенны. С его помощью вы сможете легко и быстро найти нужный спутник и настроить антенну, используя GPS и компас вашего устройства. Приложение поддерживает множество спутников и предоставляет все необходимые функции для точной настройки.

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Отзывы о программе Satellite Director

Admin

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