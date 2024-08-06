smartChord - это многофункциональное приложение, разработанное для музыкантов всех уровней. Оно идеально подходит как для студентов, так и для профессионалов, предоставляя обширный набор инструментов для обучения, сочинения и игры на различных струнных инструментах, таких как гитара, укулеле, бас и многие другие. Приложение включает в себя справочники аккордов и гамм, схемы игры, а также доступ к крупнейшим каталогам песен, аккордов и табулатур.

smartChord предлагает интегрированный набор инструментов, таких как тюнер, метроном и круг пятых, улучшенные до высочайших стандартов. Например, тюнер оснащен дополнительным режимом смены струн, а метроном включает в себя тренажер скорости. Библиотека аккордов охватывает все возможные аккорды и аппликатуры для любых инструментов и настроек, а также позволяет определять аккорды по аппликатурам.

Песенник smartChord содержит огромное количество песен с аккордами для различных инструментов и настроек. Приложение автоматически конвертирует песни для гитары в аккорды для укулеле, баса, банджо и наоборот. Дополнительные функции включают интеллектуальный перевод строки, автопрокрутку, масштабирование, аудио- и видеоплеер, драм-машину, интеграцию с YouTube и многое другое.

Для практики и творчества доступен широкий спектр гамм, диатонических аккордов и необычных инструментов, таких как тренажер по игре пальцами, транспозитор, генератор тонов и драм-машина. Эти инструменты помогут музыкантам развивать свои навыки и создавать новые музыкальные произведения.

Основные возможности smartChord: