smartChord для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:V11.8.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11.52 Мб
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smartChord - это многофункциональное приложение, разработанное для музыкантов всех уровней. Оно идеально подходит как для студентов, так и для профессионалов, предоставляя обширный набор инструментов для обучения, сочинения и игры на различных струнных инструментах, таких как гитара, укулеле, бас и многие другие. Приложение включает в себя справочники аккордов и гамм, схемы игры, а также доступ к крупнейшим каталогам песен, аккордов и табулатур.

smartChord предлагает интегрированный набор инструментов, таких как тюнер, метроном и круг пятых, улучшенные до высочайших стандартов. Например, тюнер оснащен дополнительным режимом смены струн, а метроном включает в себя тренажер скорости. Библиотека аккордов охватывает все возможные аккорды и аппликатуры для любых инструментов и настроек, а также позволяет определять аккорды по аппликатурам.

Песенник smartChord содержит огромное количество песен с аккордами для различных инструментов и настроек. Приложение автоматически конвертирует песни для гитары в аккорды для укулеле, баса, банджо и наоборот. Дополнительные функции включают интеллектуальный перевод строки, автопрокрутку, масштабирование, аудио- и видеоплеер, драм-машину, интеграцию с YouTube и многое другое.

Для практики и творчества доступен широкий спектр гамм, диатонических аккордов и необычных инструментов, таких как тренажер по игре пальцами, транспозитор, генератор тонов и драм-машина. Эти инструменты помогут музыкантам развивать свои навыки и создавать новые музыкальные произведения.

Основные возможности smartChord:

  • 40 инструментов для обучения и игры
  • Справочники аккордов и гамм для различных инструментов
  • Интегрированные инструменты: тюнер, метроном, круг пятых
  • Библиотека аккордов и аппликатур для любых инструментов и настроек
  • Песенник с автоматической конвертацией аккордов для различных инструментов
  • Интеллектуальный перевод строки, автопрокрутка, масштабирование
  • Аудио- и видеоплеер, драм-машина, интеграция с YouTube
  • Поддержка педалей, онлайн-редактор и просмотрщик
  • Множество гамм и диатонических аккордов
  • Инструменты для профессионалов и любителей: тренажер по игре пальцами, транспозитор, генератор тонов, инновационный масштабный круг
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