Bright Master – это приложение для удобного и быстрого управления яркостью мониторов. Оно предназначено для пользователей, которые часто меняют настройки яркости в зависимости от времени суток или условий освещения. Программа позволяет автоматически и вручную регулировать яркость дисплея, делая процесс управления простым и эффективным.

Bright Master работает как экранный диммер, обеспечивая быстрый доступ к функциям через значок в системном меню. Пользователь может изменять яркость с помощью прокрутки мыши или щелчка по значку, что позволяет быстро адаптировать настройки в зависимости от текущих условий. Программа поддерживает несколько мониторов, что позволяет синхронизировать яркость на всех подключенных экранах, что делает её удобной для тех, кто работает с несколькими дисплеями одновременно.

Программа предлагает различные настройки, такие как выбор шагов изменения яркости и установка минимальных и максимальных уровней. Пользователь также может настроить внешний вид значка в системном меню, выбрав предпочтительный цвет и шрифт.

Список основных возможностей приложения Bright Master: