Bright Master для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.0.36 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Maksim Arhipov
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.4 Мб
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Bright Master – это приложение для удобного и быстрого управления яркостью мониторов. Оно предназначено для пользователей, которые часто меняют настройки яркости в зависимости от времени суток или условий освещения. Программа позволяет автоматически и вручную регулировать яркость дисплея, делая процесс управления простым и эффективным.
Bright Master работает как экранный диммер, обеспечивая быстрый доступ к функциям через значок в системном меню. Пользователь может изменять яркость с помощью прокрутки мыши или щелчка по значку, что позволяет быстро адаптировать настройки в зависимости от текущих условий. Программа поддерживает несколько мониторов, что позволяет синхронизировать яркость на всех подключенных экранах, что делает её удобной для тех, кто работает с несколькими дисплеями одновременно.
Программа предлагает различные настройки, такие как выбор шагов изменения яркости и установка минимальных и максимальных уровней. Пользователь также может настроить внешний вид значка в системном меню, выбрав предпочтительный цвет и шрифт.
Список основных возможностей приложения Bright Master:
- Быстрое управление яркостью экрана через значок в системном меню.
- Поддержка нескольких мониторов с возможностью синхронизации яркости.
- Настройка шагов изменения яркости.
- Установка предпочтительных минимальных и максимальных уровней яркости.
- Настройка внешнего вида значка в системном меню (цвет и шрифт).
- Интуитивно понятный интерфейс для удобного использования.
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