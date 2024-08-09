Bright Master для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.0.36 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.4 Мб
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Bright Master скриншот № 1

Bright Master – это приложение для удобного и быстрого управления яркостью мониторов. Оно предназначено для пользователей, которые часто меняют настройки яркости в зависимости от времени суток или условий освещения. Программа позволяет автоматически и вручную регулировать яркость дисплея, делая процесс управления простым и эффективным.

Bright Master работает как экранный диммер, обеспечивая быстрый доступ к функциям через значок в системном меню. Пользователь может изменять яркость с помощью прокрутки мыши или щелчка по значку, что позволяет быстро адаптировать настройки в зависимости от текущих условий. Программа поддерживает несколько мониторов, что позволяет синхронизировать яркость на всех подключенных экранах, что делает её удобной для тех, кто работает с несколькими дисплеями одновременно.

Программа предлагает различные настройки, такие как выбор шагов изменения яркости и установка минимальных и максимальных уровней. Пользователь также может настроить внешний вид значка в системном меню, выбрав предпочтительный цвет и шрифт.

Список основных возможностей приложения Bright Master:

  • Быстрое управление яркостью экрана через значок в системном меню.
  • Поддержка нескольких мониторов с возможностью синхронизации яркости.
  • Настройка шагов изменения яркости.
  • Установка предпочтительных минимальных и максимальных уровней яркости.
  • Настройка внешнего вида значка в системном меню (цвет и шрифт).
  • Интуитивно понятный интерфейс для удобного использования.
     
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