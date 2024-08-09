FArchiver для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ekia
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|50.08 Мб
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FArchiver - это мощное и простое в использовании приложение для управления архивами, которое предлагает широкий спектр возможностей. Программа поддерживает создание, распаковку и редактирование архивов различных форматов, предоставляя пользователю удобный интерфейс и широкий функционал. FArchiver отлично подойдет как для повседневного использования, так и для профессиональных задач, связанных с архивированием данных.
Список основных возможностей приложения FArchiver:
- Создание архивов различных форматов: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, lz4, tar, zst (zstd).
- Распаковка архивов: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz.
- Просмотр содержимого архивов без их распаковки.
- Создание и распаковка архивов, защищенных паролем.
- Редактирование архивов: добавление и удаление файлов в форматах zip, 7zip, tar, apk, mtz.
- Поддержка многостраничных архивов: создание 7z и распаковка rar.
- Частичная распаковка архивов.
- Работа с сжатыми файлами.
- Открытие архивных файлов из почтовых приложений.
- Извлечение разделенных архивов: 7z, zip, rar.
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