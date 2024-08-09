FArchiver - это мощное и простое в использовании приложение для управления архивами, которое предлагает широкий спектр возможностей. Программа поддерживает создание, распаковку и редактирование архивов различных форматов, предоставляя пользователю удобный интерфейс и широкий функционал. FArchiver отлично подойдет как для повседневного использования, так и для профессиональных задач, связанных с архивированием данных.

Список основных возможностей приложения FArchiver: