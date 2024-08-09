FArchiver для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50.08 Мб
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FArchiver - это мощное и простое в использовании приложение для управления архивами, которое предлагает широкий спектр возможностей. Программа поддерживает создание, распаковку и редактирование архивов различных форматов, предоставляя пользователю удобный интерфейс и широкий функционал. FArchiver отлично подойдет как для повседневного использования, так и для профессиональных задач, связанных с архивированием данных.

Список основных возможностей приложения FArchiver:

  • Создание архивов различных форматов: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, lz4, tar, zst (zstd).
  • Распаковка архивов: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz.
  • Просмотр содержимого архивов без их распаковки.
  • Создание и распаковка архивов, защищенных паролем.
  • Редактирование архивов: добавление и удаление файлов в форматах zip, 7zip, tar, apk, mtz.
  • Поддержка многостраничных архивов: создание 7z и распаковка rar.
  • Частичная распаковка архивов.
  • Работа с сжатыми файлами.
  • Открытие архивных файлов из почтовых приложений.
  • Извлечение разделенных архивов: 7z, zip, rar.
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