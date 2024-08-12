Zip File Extractor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8.99 Мб
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Zip File Extractor — это удобное и функциональное приложение для работы с архивными файлами различных форматов. Программа позволяет легко и быстро извлекать, просматривать и сжимать файлы, обеспечивая высокую степень сжатия без потерь данных. Zip File Extractor поддерживает работу с широким спектром архивных форматов, включая RAR, ZIP, 7Z, TAR и многие другие, что делает его универсальным инструментом для управления архивами.

С помощью Zip File Extractor вы сможете не только извлекать содержимое архивов, но и создавать новые архивы, объединяя несколько файлов в один сжатый файл. Это приложение будет полезным как для простых пользователей, так и для профессионалов, которым требуется работа с большими объемами данных. Возможности приложения позволяют с легкостью распаковывать, архивировать и просматривать файлы, а также делиться ими с другими пользователями. Программа также поддерживает большие файлы, что делает ее незаменимой для работы с архивами любого объема.

Список основных возможностей приложения Zip File Extractor:

  • Открытие и просмотр файлов в архивах различных форматов.
  • Создание архивов в форматах .ZIP, .7Z и .TAR.
  • Поддержка извлечения архивов форматов RAR, ZIP, ZIPX, JAR, GZ, TGZ, BZ2 и многих других.
  • Легкое извлечение и сжатие файлов.
  • Одновременная работа с несколькими архивами.
  • Быстрая передача сжатых файлов другим пользователям.
  • Просмотр и управление архивами на устройстве Android.
  • Поддержка архивов большого размера.
  • Ведение архива для удобного хранения данных.
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