Zip File Extractor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ligrant Apps
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8.99 Мб
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Zip File Extractor — это удобное и функциональное приложение для работы с архивными файлами различных форматов. Программа позволяет легко и быстро извлекать, просматривать и сжимать файлы, обеспечивая высокую степень сжатия без потерь данных. Zip File Extractor поддерживает работу с широким спектром архивных форматов, включая RAR, ZIP, 7Z, TAR и многие другие, что делает его универсальным инструментом для управления архивами.
С помощью Zip File Extractor вы сможете не только извлекать содержимое архивов, но и создавать новые архивы, объединяя несколько файлов в один сжатый файл. Это приложение будет полезным как для простых пользователей, так и для профессионалов, которым требуется работа с большими объемами данных. Возможности приложения позволяют с легкостью распаковывать, архивировать и просматривать файлы, а также делиться ими с другими пользователями. Программа также поддерживает большие файлы, что делает ее незаменимой для работы с архивами любого объема.
Список основных возможностей приложения Zip File Extractor:
- Открытие и просмотр файлов в архивах различных форматов.
- Создание архивов в форматах .ZIP, .7Z и .TAR.
- Поддержка извлечения архивов форматов RAR, ZIP, ZIPX, JAR, GZ, TGZ, BZ2 и многих других.
- Легкое извлечение и сжатие файлов.
- Одновременная работа с несколькими архивами.
- Быстрая передача сжатых файлов другим пользователям.
- Просмотр и управление архивами на устройстве Android.
- Поддержка архивов большого размера.
- Ведение архива для удобного хранения данных.
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