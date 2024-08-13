NetIP для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.0 Alpha | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:6.86 Мб
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NetIP скриншот № 1

NetIP — это утилита, предназначенная для упрощенного получения информации о сетевых соединениях вашего компьютера. Программа позволяет быстро и удобно просматривать публичные IP-адреса и данные о сетевых интерфейсах без необходимости поиска в системных настройках. Она поддерживает работу с IPv4 и IPv6 адресами, а также отображает информацию о сетевых адаптерах, используемых в вашей системе.

Основная цель NetIP — предоставить пользователям доступ к важной сетевой информации в удобном и понятном формате. Это делает программу особенно полезной для пользователей, которые не хотят тратить время на поиск данных в операционной системе или для тех, кто не обладает глубокими знаниями в области сетевых технологий.

После запуска приложение отображает ваши публичные IP-адреса, как IPv4, так и IPv6, а также предоставляет информацию о сетевых интерфейсах, таких как Ethernet и Wi-Fi. Эти данные могут быть полезны при устранении неполадок или для общего ознакомления с сетевыми параметрами. Дополнительно, интерфейс программы отображает такие параметры, как тип подключения, метрики IPv4 и IPv6, а также скорость соединения.

Управление NetIP осуществляется через значок в системном трее. Щелчок по значку открывает меню с данными о сети, которое можно перемещать по экрану и закреплять в удобном месте. Программа ориентирована на предоставление ключевой информации о сети сразу после запуска, без необходимости дополнительных настроек.

Основные возможности приложения NetIP:

  • Отображение публичных IP-адресов (IPv4 и IPv6).
  • Информация о сетевых интерфейсах: Ethernet, Wi-Fi и другие типы подключений.
  • Параметры интерфейсов: тип, метрики IPv4 и IPv6, скорость соединения.
  • Портативная версия, не требующая установки.
  • Управление через системный трей с возможностью перемещения интерфейса.
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