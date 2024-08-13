Конвертер единиц измерения для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pony Mobile
|Категория:
|Конвертирующие
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7.05 Мб
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Конвертер единиц измерения - это универсальное приложение для преобразования различных единиц измерения, предназначенное для повседневного использования. В приложении представлено более 100 категорий, охватывающих множество сфер: от стандартных единиц длины и веса до более специфических, таких как преобразование радиационных величин или показателей магнетизма. Интерфейс приложения интуитивно понятен, что позволяет легко и быстро находить нужные параметры и производить конвертацию.
Одной из ключевых возможностей является встроенный конвертер валют в реальном времени. Он поддерживает более 180 мировых валют, включая криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и другие. Обновление курсов происходит мгновенно, что позволяет всегда быть в курсе актуальных данных. Приложение также имеет широкие возможности для технических специалистов, предлагая конвертеры для сложных физических величин, таких как электростатика, магнетизм, теплофизика и многое другое.
Основные возможности приложения Конвертер единиц измерения:
- Преобразование общих единиц: длина, вес, температура, время, площадь, скорость и т.д.
- Конвертация валют в реальном времени с поддержкой более 180 мировых валют и криптовалют.
- Технические преобразователи: ускорение, плотность, момент силы, крутящий момент и т.д.
- Электрические преобразователи: заряд, ток, сопротивление, проводимость и другие.
- Тепловые преобразователи: теплопроводность, удельная теплоемкость и другие параметры.
- Преобразователи магнитных величин: напряженность магнитного поля, магнитный поток и т.д.
- Преобразователи жидкостей: расход, поверхностное натяжение, проницаемость и другие показатели.
- Радиологические преобразователи: активность, поглощенная доза радиации и другие радиологические параметры.
- Световые преобразователи: освещенность, яркость, длина волны и другие.
- Поддержка специфических конвертеров, таких как звук, типографика, передача данных и другие.
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