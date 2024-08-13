Программы для Android » Калькуляторы » Конвертирующие » Конвертер единиц измерения 2.7.5

Конвертер единиц измерения для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конвертирующие
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7.05 Мб
СКАЧАТЬ
Конвертер единиц измерения скриншот № 1
Конвертер единиц измерения скриншот № 2
Конвертер единиц измерения скриншот № 3
Конвертер единиц измерения скриншот № 4

Конвертер единиц измерения - это универсальное приложение для преобразования различных единиц измерения, предназначенное для повседневного использования. В приложении представлено более 100 категорий, охватывающих множество сфер: от стандартных единиц длины и веса до более специфических, таких как преобразование радиационных величин или показателей магнетизма. Интерфейс приложения интуитивно понятен, что позволяет легко и быстро находить нужные параметры и производить конвертацию.

Одной из ключевых возможностей является встроенный конвертер валют в реальном времени. Он поддерживает более 180 мировых валют, включая криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и другие. Обновление курсов происходит мгновенно, что позволяет всегда быть в курсе актуальных данных. Приложение также имеет широкие возможности для технических специалистов, предлагая конвертеры для сложных физических величин, таких как электростатика, магнетизм, теплофизика и многое другое.

Основные возможности приложения Конвертер единиц измерения:

  • Преобразование общих единиц: длина, вес, температура, время, площадь, скорость и т.д.
  • Конвертация валют в реальном времени с поддержкой более 180 мировых валют и криптовалют.
  • Технические преобразователи: ускорение, плотность, момент силы, крутящий момент и т.д.
  • Электрические преобразователи: заряд, ток, сопротивление, проводимость и другие.
  • Тепловые преобразователи: теплопроводность, удельная теплоемкость и другие параметры.
  • Преобразователи магнитных величин: напряженность магнитного поля, магнитный поток и т.д.
  • Преобразователи жидкостей: расход, поверхностное натяжение, проницаемость и другие показатели.
  • Радиологические преобразователи: активность, поглощенная доза радиации и другие радиологические параметры.
  • Световые преобразователи: освещенность, яркость, длина волны и другие.
  • Поддержка специфических конвертеров, таких как звук, типографика, передача данных и другие.
ТОП-сегодня раздела "Конвертирующие"
 

скачать Coin Конвертер ВалютCoin Конвертер Валют 7.0.2

Coin Currency Converter - простой и быстрый конвертер валют, предоставляющий актуальные обменные курсы для более чем 160 валют и стран...

скачать handyCalchandyCalc 0.63

handyCalc – не просто калькулятор, а целый вычислительный центр с автоматическим решением...

скачать ClevCalcClevCalc 2.23.3

Бесплатный многофункциональный калькулятор для Android-устройств, который позволит...

скачать Курсы валютКурсы валют 2.8.0

Курсы валют – в онлайн-режиме следите за колебаниями курсов валют и проводите...

скачать Лучший конвертерЛучший конвертер 10.3.1

Лучший конвертер - конвертер величин для Android, с помощью которого можно легко...

скачать Легкий конвертер валютЛегкий конвертер валют 4.0.9

Легкий конвертер валют - приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко...

Отзывы о программе Конвертер единиц измерения

Admin

Отзывов о программе Конвертер единиц измерения 2.7.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв