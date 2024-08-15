64Gram – это неофициальный клиент Telegram для настольных компьютеров с рядом дополнительных возможностей, предназначенный для тех, кто ищет больше гибкости и контроля над своим опытом общения. Приложение сохраняет удобный и привычный интерфейс Telegram, при этом предоставляя функции, которые не всегда доступны в официальном клиенте. Поддержка открытого исходного кода и доступ к расширенным настройкам делают 64Gram привлекательным выбором для продвинутых пользователей.

Как и в официальном приложении, для начала работы необходимо подключить свой аккаунт через мобильное устройство, используя QR-код или вход по номеру телефона. После этого синхронизируются ваши контакты и переписки, что позволяет мгновенно продолжить общение, отправлять изображения, видео и другие виды контента. На первый взгляд, интерфейс 64Gram ничем не отличается от официального клиента, поэтому пользователи легко освоятся с программой.

Однако основное отличие проявляется в разделе Настройки, где в меню Расширенные настройки скрыты дополнительные функции. Здесь вы найдете такие возможности, как увеличение скорости загрузки, выбор битрейта для аудио и видео, опции для скрытия сообщений от заблокированных контактов и даже настройки ретранслятора. Некоторые из этих функций находятся в стадии эксперимента, но они уже могут улучшить пользовательский опыт.

Для любителей голосовых чатов и потоковой музыки 64Gram предлагает функцию Radio controller, которая позволяет управлять воспроизведением музыки во время сеансов. Это делает приложение идеальным для тех, кто ценит кастомизацию и дополнительные опции при общении в Telegram.

Основные возможности приложения 64Gram: