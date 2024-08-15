64Gram для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.33 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|64Gram
|Категория:
|IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43.7 Мб
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64Gram – это неофициальный клиент Telegram для настольных компьютеров с рядом дополнительных возможностей, предназначенный для тех, кто ищет больше гибкости и контроля над своим опытом общения. Приложение сохраняет удобный и привычный интерфейс Telegram, при этом предоставляя функции, которые не всегда доступны в официальном клиенте. Поддержка открытого исходного кода и доступ к расширенным настройкам делают 64Gram привлекательным выбором для продвинутых пользователей.
Как и в официальном приложении, для начала работы необходимо подключить свой аккаунт через мобильное устройство, используя QR-код или вход по номеру телефона. После этого синхронизируются ваши контакты и переписки, что позволяет мгновенно продолжить общение, отправлять изображения, видео и другие виды контента. На первый взгляд, интерфейс 64Gram ничем не отличается от официального клиента, поэтому пользователи легко освоятся с программой.
Однако основное отличие проявляется в разделе Настройки, где в меню Расширенные настройки скрыты дополнительные функции. Здесь вы найдете такие возможности, как увеличение скорости загрузки, выбор битрейта для аудио и видео, опции для скрытия сообщений от заблокированных контактов и даже настройки ретранслятора. Некоторые из этих функций находятся в стадии эксперимента, но они уже могут улучшить пользовательский опыт.
Для любителей голосовых чатов и потоковой музыки 64Gram предлагает функцию Radio controller, которая позволяет управлять воспроизведением музыки во время сеансов. Это делает приложение идеальным для тех, кто ценит кастомизацию и дополнительные опции при общении в Telegram.
Основные возможности приложения 64Gram:
- Подключение аккаунта через QR-код или номер телефона, с полной синхронизацией контактов и сообщений.
- Интерфейс, идентичный мобильной версии Telegram, что обеспечивает легкость в освоении.
- Расширенные настройки для увеличения скорости загрузки и оптимизации качества аудио и видео.
- Встроенная опция ретранслятора и функции скрытия сообщений от заблокированных контактов.
- Экспериментальные функции для пользователей, которым нужен доступ к дополнительным возможностям.
- Инструменты управления потоковым воспроизведением музыки в голосовых чатах с помощью Radio controller.
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