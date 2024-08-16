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Wondershare PDFelement для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $79.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:11.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:2.08 Мб
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Wondershare PDFelement - это универсальное приложение для работы с PDF-документами, которое сочетает в себе функции просмотра, редактирования и конвертации файлов. Программа предоставляет пользователям широкий набор инструментов для комплексного управления PDF-документами. Wondershare PDFelement ориентирован на тех, кому требуется гибкое и мощное решение для создания, изменения и обработки PDF-документов.

С помощью этого PDF-редактора можно не только редактировать уже существующие файлы, но и создавать документы с нуля, а также конвертировать файлы различных форматов, таких как Word, Excel или PowerPoint, в PDF. Программа позволяет изменять внешний вид документов, добавляя текстовые элементы, комментарии, заметки, флажки и кнопки. Кроме того, Wondershare PDFelement поддерживает полноценное редактирование текстовых полей и создание интерактивных PDF-документов.

Приложение обладает расширенными функциями для работы с отсканированными PDF-файлами, которые обычно сложно редактировать. Для таких случаев предусмотрен OCR-плагин (оптическое распознавание символов), который автоматически устанавливается после подтверждения пользователя. Благодаря этому плагину можно извлекать текст из изображений, редактировать его и проводить поисковый анализ внутри сканированных PDF-документов.

Wondershare PDFelement также обеспечивает возможность конвертации файлов в PDF без потери шрифтов и форматирования оригиналов. Встроенные инструменты позволяют вставлять текстовые поля, создавать и изменять электронные подписи, а также делиться документами через электронную почту, облачные сервисы (Dropbox, Google Drive) или локально на компьютере. Приложение поддерживает пакетную обработку, что позволяет одновременно применять изменения к нескольким файлам, что особенно удобно для профессионалов, работающих с большими объемами данных.

Основные возможности Wondershare PDFelement:

  • Создание PDF-документов с нуля и редактирование существующих файлов.
  • Конвертация документов в PDF из различных форматов (Word, Excel, PowerPoint).
  • Поддержка оптического распознавания символов (OCR) для работы со сканированными PDF-документами.
  • Добавление текстовых элементов, заметок, кнопок и других интерактивных элементов.
  • Поддержка пакетной обработки документов, включая конвертацию и добавление водяных знаков.
  • Безопасное создание и изменение электронных подписей.
  • Интеграция с облачными сервисами (Dropbox, Google Drive) и возможность локального хранения документов.
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