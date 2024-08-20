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Добавить фото в Word для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:21.86 Мб
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Добавить фото в Word скриншот № 1
Добавить фото в Word скриншот № 2
Добавить фото в Word скриншот № 3
Добавить фото в Word скриншот № 4

Добавить фото в Word - это удобное приложение, позволяющее пользователям объединять несколько фотографий в единый документ формата .docx для удобного обмена и хранения. Программа идеально подходит для тех, кто регулярно сталкивается с необходимостью быстро и просто создавать документы Word из изображений. Она ориентирована на максимальную простоту и эффективность работы, предоставляя пользователю интуитивно понятный интерфейс и минимальные действия для достижения результата.

Приложение предоставляет возможность моментально конвертировать изображения из галереи или снимки с камеры в документ Word, который можно открыть в любом совместимом приложении, поддерживающем формат Office Open XML. Поддерживаются как книжная, так и альбомная ориентации страниц, а также возможность создания многостраничных документов из нескольких изображений. Документ можно сразу отправить по электронной почте или любым удобным способом поделиться с другими пользователями.

Список основных возможностей приложения Добавить фото в Word:

  • Простое создание .docx файла из фотографий одним нажатием.
  • Автоматическое добавление изображения в документ Word из галереи через меню обмена.
  • Конвертация JPG, PNG изображений и снимков с камеры в совместимый с Word файл.
  • Поддержка многостраничных документов с возможностью настройки ориентации страниц.
  • Формат .docx, совместимый с различными текстовыми редакторами (Word, Open Office и др.).
  • Возможность моментального обмена готовым документом через электронную почту или другие средства.
  • Сохранение копии файла на устройстве для дальнейшего использования.
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Отзывы о программе Добавить фото в Word

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