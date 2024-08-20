Добавить фото в Word для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FSA – Simple Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|21.86 Мб
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Добавить фото в Word - это удобное приложение, позволяющее пользователям объединять несколько фотографий в единый документ формата .docx для удобного обмена и хранения. Программа идеально подходит для тех, кто регулярно сталкивается с необходимостью быстро и просто создавать документы Word из изображений. Она ориентирована на максимальную простоту и эффективность работы, предоставляя пользователю интуитивно понятный интерфейс и минимальные действия для достижения результата.
Приложение предоставляет возможность моментально конвертировать изображения из галереи или снимки с камеры в документ Word, который можно открыть в любом совместимом приложении, поддерживающем формат Office Open XML. Поддерживаются как книжная, так и альбомная ориентации страниц, а также возможность создания многостраничных документов из нескольких изображений. Документ можно сразу отправить по электронной почте или любым удобным способом поделиться с другими пользователями.
Список основных возможностей приложения Добавить фото в Word:
- Простое создание .docx файла из фотографий одним нажатием.
- Автоматическое добавление изображения в документ Word из галереи через меню обмена.
- Конвертация JPG, PNG изображений и снимков с камеры в совместимый с Word файл.
- Поддержка многостраничных документов с возможностью настройки ориентации страниц.
- Формат .docx, совместимый с различными текстовыми редакторами (Word, Open Office и др.).
- Возможность моментального обмена готовым документом через электронную почту или другие средства.
- Сохранение копии файла на устройстве для дальнейшего использования.
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Отзывы о программе Добавить фото в Word
Admin
Отзывов о программе Добавить фото в Word 1.0.23 пока нет, можете добавить...