Maestro Amadeus для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.4.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:96.8 Мб
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Maestro Amadeus — это удобное приложение для музыкантов, которое помогает организовать и упорядочить музыкальные ноты для эффективного использования в репетициях и выступлениях. Программа позволяет оцифровывать ноты, хранить их в удобном формате и использовать продвинутые функции, такие как автоматическое перелистывание страниц, добавление аннотаций, создание плейлистов и воспроизведение мультимедийных файлов. Благодаря интеграции с облаком, доступ к нотам возможен с любого устройства, что обеспечивает удобство и мобильность при работе с музыкальными материалами.

Основные возможности Maestro Amadeus включают сканирование и импорт нот в виде изображений и PDF-файлов, автоматическое распознавание метаданных, доступ к обширной библиотеке нот, а также функции поиска, сортировки и фильтрации. Программа позволяет организовывать музыкальные произведения в плейлисты для подготовки к выступлениям. Также доступен встроенный музыкальный проигрыватель с поддержкой популярных аудиоформатов и настройкой параметров воспроизведения.

Приложение предлагает удобные инструменты для улучшения практики: настраиваемый метроном, возможность делать заметки и рисовать на нотах, а также создание собственных музыкальных меток и аннотаций. Эти функции делают работу с музыкальными материалами проще и продуктивнее, избавляя от необходимости вручную управлять нотами.

Список основных возможностей приложения Maestro Amadeus:

  • Импорт и сканирование нот в виде изображений и PDF-файлов.
  • Автоматическое распознавание данных о композиции, таких как название и автор.
  • Доступ к общественной библиотеке нот и возможность добавления их в личную коллекцию.
  • Удобный поиск, сортировка и фильтрация нот.
  • Создание и управление плейлистами для репетиций и выступлений.
  • Встроенный музыкальный проигрыватель с поддержкой всех популярных аудиоформатов.
  • Настройка параметров метронома: темп, ритм и звук для каждой композиции.
  • Добавление аннотаций, заметок и визуальных меток на ноты.
  • Хранение нот в облаке с синхронизацией между устройствами.
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