Bluetooth Codec Changer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AmrG DEV
|Категория:
|Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|4.7 Мб
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Bluetooth Codec Changer – это приложение, разработанное для управления и настройки кодеков Bluetooth-устройств с целью улучшения качества звука. Программа позволяет пользователям выбирать и изменять кодеки, такие как SBC, AAC, aptX, LDAC и другие, что напрямую влияет на четкость звука, уровень задержки и общее качество прослушивания. Приложение поддерживает автоматическое переключение кодеков при подключении устройств, а также предлагает возможность создания и управления профилями кодеков, что делает использование Bluetooth-наушников и колонок максимально удобным.
Программа идеально подойдет для тех, кто хочет тонко настроить параметры звука для разных сценариев: будь то прослушивание музыки, просмотр фильмов или игра. Благодаря поддержке нескольких устройств Bluetooth, пользователь может без труда переключаться между ними, сохраняя оптимальные настройки звука для каждого.
Основные возможности Bluetooth Codec Changer:
- Автоматическое переключение на предпочитаемый кодек при подключении Bluetooth-устройства.
- Поддержка нескольких Bluetooth-устройств с возможностью настройки индивидуальных кодеков.
- Возможность создания и сохранения профилей кодеков для быстрого переключения.
- Привязка профилей кодеков к конкретным приложениям для оптимального звучания.
- Простые и удобные виджеты для переключения кодеков и профилей прямо с домашнего экрана.
- Встроенный эквалайзер с функциями Bass Booster, Surround Sound, регулировкой баланса и другими настройками.
- Управление поддерживаемыми кодеками Bluetooth-гарнитуры для достижения лучшего звучания.
- Настройка частоты дискретизации, битрейта и режимов каналов для максимальной гибкости.
- Контроль качества воспроизведения LDAC и LHDC кодеков с целью получения наилучшего звука.
- Подробная информация о поддерживаемых устройством кодеках и текущих настройках.
- Интуитивно понятный интерфейс с легким доступом ко всем функциям приложения.
- Поддержка большинства моделей телефонов и Bluetooth-устройств.
- Совместимость с темной темой и возможность выбора языка интерфейса.
Camera Remote – предоставляет доступ к камере другого устройства и дает возможность делать...
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