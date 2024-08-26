Bluetooth Codec Changer – это приложение, разработанное для управления и настройки кодеков Bluetooth-устройств с целью улучшения качества звука. Программа позволяет пользователям выбирать и изменять кодеки, такие как SBC, AAC, aptX, LDAC и другие, что напрямую влияет на четкость звука, уровень задержки и общее качество прослушивания. Приложение поддерживает автоматическое переключение кодеков при подключении устройств, а также предлагает возможность создания и управления профилями кодеков, что делает использование Bluetooth-наушников и колонок максимально удобным.

Программа идеально подойдет для тех, кто хочет тонко настроить параметры звука для разных сценариев: будь то прослушивание музыки, просмотр фильмов или игра. Благодаря поддержке нескольких устройств Bluetooth, пользователь может без труда переключаться между ними, сохраняя оптимальные настройки звука для каждого.

Основные возможности Bluetooth Codec Changer: