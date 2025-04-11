Find Bluetooth Device — приложение для поиска потерянных Bluetooth-устройств: наушников, гарнитур, трекеров, смарт-часов и других гаджетов, с помощью встроенных функций смартфона. Программа работает без доступа к интернету или привязки к учетным записям — поиск осуществляется строго через Bluetooth-модуль устройства.

После запуска приложение формирует список доступных для поиска девайсов, система реагирует на приближение к искомому объекту, отображает уровень сигнала и подсказывает, насколько близко находится устройство. Такой подход особенно полезен при поиске небольших гаджетов. Технология работает с высокой точностью в зоне действия Bluetooth и не требует подключения к дополнительным сервисам.

Основные возможности Find Bluetooth Device: