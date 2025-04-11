Find Bluetooth Device для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Bluetooth
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Размер:38.01 Мб
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Find Bluetooth Device — приложение для поиска потерянных Bluetooth-устройств: наушников, гарнитур, трекеров, смарт-часов и других гаджетов, с помощью встроенных функций смартфона. Программа работает без доступа к интернету или привязки к учетным записям — поиск осуществляется строго через Bluetooth-модуль устройства.

После запуска приложение формирует список доступных для поиска девайсов, система реагирует на приближение к искомому объекту, отображает уровень сигнала и подсказывает, насколько близко находится устройство. Такой подход особенно полезен при поиске небольших гаджетов. Технология работает с высокой точностью в зоне действия Bluetooth и не требует подключения к дополнительным сервисам.

Основные возможности Find Bluetooth Device:

  • Поиск Bluetooth-устройств в режиме реального времени.
  • Поиск беспроводных наушников, гарнитур, смарт-часов и трекеров.
  • Визуальный индикатор сигнала для оценки расстояния до устройства.
  • Интуитивно понятный интерфейс с пошаговыми инструкциями.
  • Работает без подключения к интернету.
  • Возможность поиска нескольких типов гаджетов одновременно
  • Не требуется регистрация или вход в учетную запись.
  • Может использоваться в помещении и на улице при наличии сигнала.
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