Find Bluetooth Device для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Posture Correction Professionals - AppsGO
|Категория:
|Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38.01 Мб
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Find Bluetooth Device — приложение для поиска потерянных Bluetooth-устройств: наушников, гарнитур, трекеров, смарт-часов и других гаджетов, с помощью встроенных функций смартфона. Программа работает без доступа к интернету или привязки к учетным записям — поиск осуществляется строго через Bluetooth-модуль устройства.
После запуска приложение формирует список доступных для поиска девайсов, система реагирует на приближение к искомому объекту, отображает уровень сигнала и подсказывает, насколько близко находится устройство. Такой подход особенно полезен при поиске небольших гаджетов. Технология работает с высокой точностью в зоне действия Bluetooth и не требует подключения к дополнительным сервисам.
Основные возможности Find Bluetooth Device:
- Поиск Bluetooth-устройств в режиме реального времени.
- Поиск беспроводных наушников, гарнитур, смарт-часов и трекеров.
- Визуальный индикатор сигнала для оценки расстояния до устройства.
- Интуитивно понятный интерфейс с пошаговыми инструкциями.
- Работает без подключения к интернету.
- Возможность поиска нескольких типов гаджетов одновременно
- Не требуется регистрация или вход в учетную запись.
- Может использоваться в помещении и на улице при наличии сигнала.
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