My Bluetooth Battery Levels для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GoNext
|Категория:
|Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.75 Мб
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Приложение My Bluetooth Battery Levels предназначено для мониторинга уровня заряда батареи подключенных по Bluetooth устройств. Оно позволяет пользователю получать актуальную информацию о состоянии заряда таких устройств, как наушники, динамики, часы и другие гаджеты, которые работают через Bluetooth-соединение. Приложение упрощает процесс контроля за зарядом батарей и помогает поддерживать устройства в рабочем состоянии, своевременно уведомляя о необходимости зарядки.
Основной функционал приложения заключается в возможности просматривать состояние всех сопряженных устройств в одном месте, не переключаясь между настройками системы. Это удобно для пользователей, которые одновременно используют несколько Bluetooth-устройств. My Bluetooth Battery Levels отображает уровень заряда прямо на экране устройства, а также предоставляет доступ к управлению сопряженными устройствами через панель уведомлений. Пользователи могут легко подключаться к ранее сопряженным устройствам, а также отключать или изменять их настройки.
Приложение также поддерживает функцию сканирования окружающих Bluetooth-устройств. Это позволяет быстро находить и подключаться к новым устройствам, а также изменять их имя для удобства использования. My Bluetooth Battery Levels — это простое и эффективное решение для тех, кто использует несколько Bluetooth-устройств и нуждается в оперативном контроле за их состоянием.
Список основных возможностей приложения My Bluetooth Battery Levels:
- Отображение уровня заряда батареи подключенных Bluetooth-устройств.
- Просмотр списка всех сопряженных устройств и их состояния.
- Подключение и отключение Bluetooth-устройств через приложение.
- Доступ к управлению устройствами через панель уведомлений.
- Сканирование ближайших доступных Bluetooth-устройств.
- Возможность выполнения сопряжения с новыми устройствами.
- Переименование Bluetooth-устройств для удобства использования.
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