Bluetooth Monitor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Alex Kozyukov
|Категория:
|Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.35 Мб
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Bluetooth Monitor – приложение для управления подключениями и мониторинга Bluetooth-устройств. Программа помогает отслеживать доступные устройства в окружении и дает полную информацию о сопряженной технике. Bluetooth Monitor предлагает три основные вкладки для управления, отображения и обновления данных о подключенных устройствах, что делает его полезным для контроля аудиоустройств, гарнитур и других Bluetooth-аксессуаров.
Первая вкладка, "Обзор", предоставляет основную информацию о Bluetooth-адаптере, показывает текущее состояние профилей гарнитуры и аудиоустройств, а также количество устройств, которые были спарены. Вкладка "Обнаруженные устройства" позволяет сканировать окружение на наличие Bluetooth-приборов и обновляет список в реальном времени, отражая все обнаруженные устройства поблизости. На вкладке "Спаренные устройства" отображается список оборудования, ранее сопряженного с текущим устройством, что облегчает управление уже известными подключениями и упрощает повторное подключение.
Список основных возможностей приложения Bluetooth Monitor:
- отображение информации о Bluetooth-адаптере, его текущем состоянии и поддерживаемых профилях;
- отслеживание подключений аудиоустройств и гарнитур;
- автоматическое сканирование окружающей среды для обнаружения доступных Bluetooth-устройств;
- отображение списка ранее сопряженных устройств и возможность их быстрого подключения;
- актуализация данных в режиме реального времени для отображения текущих соединений и доступных устройств.
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