Bluetooth Monitor – приложение для управления подключениями и мониторинга Bluetooth-устройств. Программа помогает отслеживать доступные устройства в окружении и дает полную информацию о сопряженной технике. Bluetooth Monitor предлагает три основные вкладки для управления, отображения и обновления данных о подключенных устройствах, что делает его полезным для контроля аудиоустройств, гарнитур и других Bluetooth-аксессуаров.

Первая вкладка, "Обзор", предоставляет основную информацию о Bluetooth-адаптере, показывает текущее состояние профилей гарнитуры и аудиоустройств, а также количество устройств, которые были спарены. Вкладка "Обнаруженные устройства" позволяет сканировать окружение на наличие Bluetooth-приборов и обновляет список в реальном времени, отражая все обнаруженные устройства поблизости. На вкладке "Спаренные устройства" отображается список оборудования, ранее сопряженного с текущим устройством, что облегчает управление уже известными подключениями и упрощает повторное подключение.

Список основных возможностей приложения Bluetooth Monitor: