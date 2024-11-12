Bluetooth Monitor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.17 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.35 Мб
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Bluetooth Monitor – приложение для управления подключениями и мониторинга Bluetooth-устройств. Программа помогает отслеживать доступные устройства в окружении и дает полную информацию о сопряженной технике. Bluetooth Monitor предлагает три основные вкладки для управления, отображения и обновления данных о подключенных устройствах, что делает его полезным для контроля аудиоустройств, гарнитур и других Bluetooth-аксессуаров.

Первая вкладка, "Обзор", предоставляет основную информацию о Bluetooth-адаптере, показывает текущее состояние профилей гарнитуры и аудиоустройств, а также количество устройств, которые были спарены. Вкладка "Обнаруженные устройства" позволяет сканировать окружение на наличие Bluetooth-приборов и обновляет список в реальном времени, отражая все обнаруженные устройства поблизости. На вкладке "Спаренные устройства" отображается список оборудования, ранее сопряженного с текущим устройством, что облегчает управление уже известными подключениями и упрощает повторное подключение.

Список основных возможностей приложения Bluetooth Monitor:

  • отображение информации о Bluetooth-адаптере, его текущем состоянии и поддерживаемых профилях;
  • отслеживание подключений аудиоустройств и гарнитур;
  • автоматическое сканирование окружающей среды для обнаружения доступных Bluetooth-устройств;
  • отображение списка ранее сопряженных устройств и возможность их быстрого подключения;
  • актуализация данных в режиме реального времени для отображения текущих соединений и доступных устройств.
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