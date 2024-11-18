Bluetooth Поиск — это инструмент для поиска, управления и анализа Bluetooth-устройств. Приложение позволяет обнаруживать подключенные, сопряженные и неизвестные устройства, предоставляя пользователю подробную информацию о каждом из них. Оно разработано для пользователей, которые активно используют Bluetooth-гаджеты, такие как наушники, умные часы, браслеты, телевизоры и другие устройства.

Приложение поддерживает работу с Bluetooth 4.0 и предоставляет расширенные возможности настройки, сортировки и фильтрации обнаруженных устройств. Программа также помогает анализировать параметры подключенных устройств, включая уровень заряда, сигнала и поддерживаемые кодеки. Пользователь может управлять сопряжением устройств, отслеживать их местоположение, а также использовать функцию поиска потерянных устройств.

Кроме того, приложение сохраняет данные предыдущих сканирований, что позволяет просматривать историю подключений. Оно предоставляет графический анализ и экспорт данных для последующей обработки. Утилита станет полезным инструментом как для бытового использования, так и для профессиональных задач, требующих детального анализа Bluetooth-среды.

Список основных возможностей приложения Bluetooth Поиск: