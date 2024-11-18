Bluetooth поиск для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zoltán Pallagi
|Категория:
|Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.39 Мб
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Bluetooth Поиск — это инструмент для поиска, управления и анализа Bluetooth-устройств. Приложение позволяет обнаруживать подключенные, сопряженные и неизвестные устройства, предоставляя пользователю подробную информацию о каждом из них. Оно разработано для пользователей, которые активно используют Bluetooth-гаджеты, такие как наушники, умные часы, браслеты, телевизоры и другие устройства.
Приложение поддерживает работу с Bluetooth 4.0 и предоставляет расширенные возможности настройки, сортировки и фильтрации обнаруженных устройств. Программа также помогает анализировать параметры подключенных устройств, включая уровень заряда, сигнала и поддерживаемые кодеки. Пользователь может управлять сопряжением устройств, отслеживать их местоположение, а также использовать функцию поиска потерянных устройств.
Кроме того, приложение сохраняет данные предыдущих сканирований, что позволяет просматривать историю подключений. Оно предоставляет графический анализ и экспорт данных для последующей обработки. Утилита станет полезным инструментом как для бытового использования, так и для профессиональных задач, требующих детального анализа Bluetooth-среды.
Список основных возможностей приложения Bluetooth Поиск:
- Поиск любых Bluetooth-устройств: подключенных, сопряженных и неизвестных.
- Отслеживание и управление подключенными устройствами.
- Поддержка Bluetooth 4.0 для высокой совместимости.
- Сканирование устройств с низким энергопотреблением (LE) и стандартных Bluetooth-устройств.
- Подключение популярных гаджетов, включая TWS-наушники и умные часы.
- Установка и удаление сопряжения с устройствами.
- Определение уровня заряда устройств (только для Android 9 и выше).
- Получение информации об уровне сигнала и поддерживаемых кодеках (aptX, LDAC, SBC и др.).
- Возможность смены кодека (доступно для Android 9 и выше).
- Просмотр истории предыдущих сканирований и ранее обнаруженных устройств.
- Настройка параметров устройств: изменение названия и типа.
- Удобные фильтры по типу, названию, времени и другим параметрам.
- Сортировка устройств по уровню сигнала, адресу, производителю и другим характеристикам.
- Выделение новых устройств в зоне обнаружения.
- Построение графиков на основе полученных данных.
- Экспорт данных для дальнейшего анализа.
- Функция поиска потерянных устройств.
- Переключение между активными Bluetooth-устройствами.
- Автоматический перезапуск процесса сканирования.
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