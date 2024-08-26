GPS Map Camera – это приложение для создания фотографий с добавлением данных о местоположении, погоде, дате и времени, а также GPS-координат. Оно особенно полезно для тех, кому важно фиксировать геолокацию снимков, например, для путешественников, исследователей или работников на выезде. Программа автоматически интегрирует в фото карту с указанием координат, адреса, а также информации о погоде. Дополнительно пользователь может вручную настроить параметры местоположения.

Одной из ключевых особенностей приложения является возможность настройки внешнего вида карты и отображаемой информации. Присутствует поддержка разных стилей отображения, форматов имен файлов и выбора папки для сохранения изображений, что упрощает организацию фотографий. Также можно настраивать параметры камеры, такие как экспозиция, баланс белого, ISO и другие.

Список основных возможностей приложения GPS Map Camera:

Автоматическое добавление карты, адреса, погодных условий и времени на фото.

Возможность ручной настройки широты и долготы для более точного указания местоположения.

Поддержка различных стилей отображения карты, адреса и других данных.

Настройка форматов имен файлов для удобной организации снимков.

Выбор папки для сохранения изображений.

Гибкая настройка камеры: режимы вспышки, сцены, экспозиции, баланса белого и ISO.

Поддержка фокусировки и масштабирования во время съемки.

Простой доступ к настройкам GPS и другим параметрам, таким как разрешение карты и размер изображения.

Приложение также предлагает удобное управление камерой через нажатия на экран. Например, для фокусировки достаточно одного касания, а для масштабирования – движения двумя пальцами. Все функции сгруппированы по цветам для более удобной навигации и быстрого доступа.