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AudFree Netflix Video Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $7.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:90.78 Мб
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AudFree Netflix Video Downloader - это приложение, предназначенное для загрузки видео с платформы Netflix и их сохранения на локальное устройство. Оно будет полезным для пользователей, которые хотят просматривать контент Netflix в автономном режиме, даже если у них нет платной подписки или доступа к Интернету. Программа позволяет захватывать видео из Netflix и сохранять их в различных форматах с минимальными потерями качества, что обеспечивает удобство использования в любых условиях.

Приложение требует обязательного входа в учетную запись Netflix для работы. Встроенный браузер Netflix позволяет пользователям перемещаться по каталогу фильмов и телепередач, аналогично веб-браузеру. Это упрощает поиск и загрузку необходимого контента. Программа поддерживает сохранение видео в форматах MP4 и MKV, что делает его совместимым с различными устройствами.

Одним из основных преимуществ AudFree Netflix Video Downloader является возможность настройки параметров конвертации видео. Пользователи могут выбирать режим кодирования и качество вывода, что позволяет адаптировать загружаемые видео под конкретные потребности. Также поддерживается загрузка субтитров и звуковых дорожек, включая стерео и объемный звук. Благодаря аппаратному ускорению, процесс загрузки и конвертации видео происходит быстро и эффективно.

AudFree Netflix Video Downloader обеспечивает удобный и простой способ скачивания контента с Netflix. Встроенный браузер и расширенные возможности настройки делают это приложение отличным выбором для тех, кто хочет наслаждаться любимыми фильмами и сериалами в любое время без необходимости подключения к Интернету.

Список основных возможностей приложения AudFree Netflix Video Downloader:

  • Встроенный браузер для удобного поиска контента на Netflix.
  • Сохранение видео в форматах MP4 и MKV с минимальной потерей качества.
  • Настройка параметров конвертации видео, включая режим кодирования и качество вывода.
  • Возможность загрузки видео вместе с субтитрами и звуковыми дорожками.
  • Поддержка стереозвука и объемного звука.
  • Аппаратное ускорение для ускорения процесса загрузки и конвертации видео.
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Отзывы о программе AudFree Netflix Video Downloader

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