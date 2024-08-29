AudFree Netflix Video Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $7.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AudFree
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|90.78 Мб
|СКАЧАТЬ
AudFree Netflix Video Downloader - это приложение, предназначенное для загрузки видео с платформы Netflix и их сохранения на локальное устройство. Оно будет полезным для пользователей, которые хотят просматривать контент Netflix в автономном режиме, даже если у них нет платной подписки или доступа к Интернету. Программа позволяет захватывать видео из Netflix и сохранять их в различных форматах с минимальными потерями качества, что обеспечивает удобство использования в любых условиях.
Приложение требует обязательного входа в учетную запись Netflix для работы. Встроенный браузер Netflix позволяет пользователям перемещаться по каталогу фильмов и телепередач, аналогично веб-браузеру. Это упрощает поиск и загрузку необходимого контента. Программа поддерживает сохранение видео в форматах MP4 и MKV, что делает его совместимым с различными устройствами.
Одним из основных преимуществ AudFree Netflix Video Downloader является возможность настройки параметров конвертации видео. Пользователи могут выбирать режим кодирования и качество вывода, что позволяет адаптировать загружаемые видео под конкретные потребности. Также поддерживается загрузка субтитров и звуковых дорожек, включая стерео и объемный звук. Благодаря аппаратному ускорению, процесс загрузки и конвертации видео происходит быстро и эффективно.
AudFree Netflix Video Downloader обеспечивает удобный и простой способ скачивания контента с Netflix. Встроенный браузер и расширенные возможности настройки делают это приложение отличным выбором для тех, кто хочет наслаждаться любимыми фильмами и сериалами в любое время без необходимости подключения к Интернету.
Список основных возможностей приложения AudFree Netflix Video Downloader:
- Встроенный браузер для удобного поиска контента на Netflix.
- Сохранение видео в форматах MP4 и MKV с минимальной потерей качества.
- Настройка параметров конвертации видео, включая режим кодирования и качество вывода.
- Возможность загрузки видео вместе с субтитрами и звуковыми дорожками.
- Поддержка стереозвука и объемного звука.
- Аппаратное ускорение для ускорения процесса загрузки и конвертации видео.
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