TunesKit Subtitle Editor - это приложение, разработанное для облегчения процесса добавления и редактирования субтитров в видео. Оно предоставляет удобный интерфейс для работы с файлами субтитров и позволяет настраивать различные параметры отображения текста, включая время появления, продолжительность и стиль субтитров. Инструмент поддерживает работу с популярными форматами видеофайлов и субтитров, что делает его универсальным инструментом для пользователей, желающих улучшить восприятие видеоконтента за счет точных и удобных для чтения субтитров.

TunesKit Subtitle Editor оснащен интуитивно понятным интерфейсом с обширной областью предварительного просмотра, которая позволяет просматривать видео и вносить изменения в реальном времени. Программа поддерживает такие популярные форматы файлов, как M4V, AVI, MTS, MP4, MPEG, WMV, 3GP и многие другие. Пользователи могут импортировать медиафайлы как со встроенными субтитрами, так и без них, что значительно расширяет возможности использования приложения.

Приложение также позволяет создавать файлы субтитров с нуля, вводя текст вручную, или загружать готовые файлы субтитров в форматах SRT и ASS. Пользователь может изменить стиль текста, его цвет, размер, шрифт и даже настроить непрозрачность текста и фона для лучшей видимости на экране. Программа предлагает возможность тонкой настройки времени отображения субтитров с помощью встроенной временной шкалы, что особенно полезно для точной синхронизации текста с видео.

Основные возможности приложения TunesKit Subtitle Editor: