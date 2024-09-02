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TunesKit Subtitle Editor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $5.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38.99 Мб
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TunesKit Subtitle Editor - это приложение, разработанное для облегчения процесса добавления и редактирования субтитров в видео. Оно предоставляет удобный интерфейс для работы с файлами субтитров и позволяет настраивать различные параметры отображения текста, включая время появления, продолжительность и стиль субтитров. Инструмент поддерживает работу с популярными форматами видеофайлов и субтитров, что делает его универсальным инструментом для пользователей, желающих улучшить восприятие видеоконтента за счет точных и удобных для чтения субтитров.

TunesKit Subtitle Editor оснащен интуитивно понятным интерфейсом с обширной областью предварительного просмотра, которая позволяет просматривать видео и вносить изменения в реальном времени. Программа поддерживает такие популярные форматы файлов, как M4V, AVI, MTS, MP4, MPEG, WMV, 3GP и многие другие. Пользователи могут импортировать медиафайлы как со встроенными субтитрами, так и без них, что значительно расширяет возможности использования приложения.

Приложение также позволяет создавать файлы субтитров с нуля, вводя текст вручную, или загружать готовые файлы субтитров в форматах SRT и ASS. Пользователь может изменить стиль текста, его цвет, размер, шрифт и даже настроить непрозрачность текста и фона для лучшей видимости на экране. Программа предлагает возможность тонкой настройки времени отображения субтитров с помощью встроенной временной шкалы, что особенно полезно для точной синхронизации текста с видео.

Основные возможности приложения TunesKit Subtitle Editor:

  • Поддержка широкого спектра форматов видео и субтитров, включая M4V, AVI, MP4, SRT и ASS.
  • Настройка времени появления и продолжительности субтитров с использованием временной шкалы.
  • Встроенная область предварительного просмотра для проверки изменений в реальном времени.
  • Возможность создания субтитров с нуля и редактирование уже существующих файлов.
  • Настройка стиля текста: выбор шрифта, размера, цвета, непрозрачности текста и фона.
  • Простое перемещение и позиционирование субтитров на экране.
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