TunesKit Subtitle Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38.99 Мб
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TunesKit Subtitle Editor - это приложение, разработанное для облегчения процесса добавления и редактирования субтитров в видео. Оно предоставляет удобный интерфейс для работы с файлами субтитров и позволяет настраивать различные параметры отображения текста, включая время появления, продолжительность и стиль субтитров. Инструмент поддерживает работу с популярными форматами видеофайлов и субтитров, что делает его универсальным инструментом для пользователей, желающих улучшить восприятие видеоконтента за счет точных и удобных для чтения субтитров.
TunesKit Subtitle Editor оснащен интуитивно понятным интерфейсом с обширной областью предварительного просмотра, которая позволяет просматривать видео и вносить изменения в реальном времени. Программа поддерживает такие популярные форматы файлов, как M4V, AVI, MTS, MP4, MPEG, WMV, 3GP и многие другие. Пользователи могут импортировать медиафайлы как со встроенными субтитрами, так и без них, что значительно расширяет возможности использования приложения.
Приложение также позволяет создавать файлы субтитров с нуля, вводя текст вручную, или загружать готовые файлы субтитров в форматах SRT и ASS. Пользователь может изменить стиль текста, его цвет, размер, шрифт и даже настроить непрозрачность текста и фона для лучшей видимости на экране. Программа предлагает возможность тонкой настройки времени отображения субтитров с помощью встроенной временной шкалы, что особенно полезно для точной синхронизации текста с видео.
Основные возможности приложения TunesKit Subtitle Editor:
- Поддержка широкого спектра форматов видео и субтитров, включая M4V, AVI, MP4, SRT и ASS.
- Настройка времени появления и продолжительности субтитров с использованием временной шкалы.
- Встроенная область предварительного просмотра для проверки изменений в реальном времени.
- Возможность создания субтитров с нуля и редактирование уже существующих файлов.
- Настройка стиля текста: выбор шрифта, размера, цвета, непрозрачности текста и фона.
- Простое перемещение и позиционирование субтитров на экране.
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