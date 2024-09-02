ParkAround для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.5.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:97.7 Мб
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ParkAround — это приложение, созданное для поиска и бронирования парковочных мест в Греции и на Кипре. Основной целью приложения является облегчение процесса поиска доступных парковочных мест и предоставление пользователям возможности бронировать их по сниженным ценам. Приложение предлагает гибкие варианты оплаты, а также гарантирует контроль над расходами на парковку. С его помощью можно заранее планировать парковку во время путешествий и экономить до 50% от стандартной стоимости парковки.

С помощью ParkAround пользователи могут избежать стрессовых ситуаций, связанных с поиском парковочных мест, особенно в незнакомых городах. Приложение предоставляет информацию о доступных парковочных местах, их стоимости и условиях бронирования. Оно также позволяет пользователям оплатить парковку онлайн или непосредственно на месте, что делает использование парковок максимально удобным и простым.

Основные возможности приложения ParkAround:

  • Поиск парковочных мест в реальном времени в Греции и на Кипре.
  • Экономия до 50% на парковке при бронировании через приложение.
  • Возможность заранее бронировать парковочные места.
  • Гибкие варианты оплаты: онлайн или на месте.
  • Просмотр условий парковки и стоимости перед бронированием.
  • Информация о парковочных местах в различных городах.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс для быстрого поиска и бронирования.
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