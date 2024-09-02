ParkAround для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ParkAround B.V.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97.7 Мб
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ParkAround — это приложение, созданное для поиска и бронирования парковочных мест в Греции и на Кипре. Основной целью приложения является облегчение процесса поиска доступных парковочных мест и предоставление пользователям возможности бронировать их по сниженным ценам. Приложение предлагает гибкие варианты оплаты, а также гарантирует контроль над расходами на парковку. С его помощью можно заранее планировать парковку во время путешествий и экономить до 50% от стандартной стоимости парковки.
С помощью ParkAround пользователи могут избежать стрессовых ситуаций, связанных с поиском парковочных мест, особенно в незнакомых городах. Приложение предоставляет информацию о доступных парковочных местах, их стоимости и условиях бронирования. Оно также позволяет пользователям оплатить парковку онлайн или непосредственно на месте, что делает использование парковок максимально удобным и простым.
Основные возможности приложения ParkAround:
- Поиск парковочных мест в реальном времени в Греции и на Кипре.
- Экономия до 50% на парковке при бронировании через приложение.
- Возможность заранее бронировать парковочные места.
- Гибкие варианты оплаты: онлайн или на месте.
- Просмотр условий парковки и стоимости перед бронированием.
- Информация о парковочных местах в различных городах.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс для быстрого поиска и бронирования.
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Admin
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