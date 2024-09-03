ChessKid – приложение для обучения детей игре в шахматы, предлагающее безопасную и увлекательную среду для освоения шахматных стратегий и тактик. Приложение подходит для начинающих, а также для детей, которые уже знакомы с основами игры. Оно разработано таким образом, чтобы дети могли играть как онлайн, так и оффлайн, с друзьями или шахматными ботами, которые помогают улучшать навыки в любое время. ChessKid поддерживает игру по переписке и по сети, что позволяет детям выбирать наиболее удобный для них способ игры.

Приложение предоставляет доступ к шахматным задачам, урокам и турнирам, что помогает юным шахматистам развиваться и совершенствоваться. Каждый месяц активные пользователи ChessKid играют более 500 тысяч партий, что свидетельствует о популярности и востребованности этого приложения среди детей по всему миру.

Важной особенностью ChessKid является полное отсутствие рекламы, что делает его максимально безопасным для детей. Родители могут быть уверены в том, что их дети находятся в безопасной среде, так как приложение позволяет общаться только с одобренными родителями пользователями, исключая контакт с посторонними.

Основные возможности приложения ChessKid: