ChessKid для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.10.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:46.13 Мб
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ChessKid – приложение для обучения детей игре в шахматы, предлагающее безопасную и увлекательную среду для освоения шахматных стратегий и тактик. Приложение подходит для начинающих, а также для детей, которые уже знакомы с основами игры. Оно разработано таким образом, чтобы дети могли играть как онлайн, так и оффлайн, с друзьями или шахматными ботами, которые помогают улучшать навыки в любое время. ChessKid поддерживает игру по переписке и по сети, что позволяет детям выбирать наиболее удобный для них способ игры.

Приложение предоставляет доступ к шахматным задачам, урокам и турнирам, что помогает юным шахматистам развиваться и совершенствоваться. Каждый месяц активные пользователи ChessKid играют более 500 тысяч партий, что свидетельствует о популярности и востребованности этого приложения среди детей по всему миру.

Важной особенностью ChessKid является полное отсутствие рекламы, что делает его максимально безопасным для детей. Родители могут быть уверены в том, что их дети находятся в безопасной среде, так как приложение позволяет общаться только с одобренными родителями пользователями, исключая контакт с посторонними.

Основные возможности приложения ChessKid:

  • Возможность играть в шахматы онлайн и оффлайн с друзьями или шахматными ботами.
  • Поддержка игры по переписке и по сети, что позволяет выбрать удобный способ взаимодействия.
  • Обширная коллекция шахматных задач (более 350 тысяч), которые можно решать бесплатно, с ограничением на количество задач в день.
  • Обучающие видеоматериалы, специально созданные для детей, с объяснением правил и стратегий игры.
  • Участие в шахматных турнирах с тысячами других шахматистов со всего мира.
  • Полная безопасность и контроль со стороны родителей, что исключает нежелательные контакты и рекламу.
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