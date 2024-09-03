ChessKid для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Chess.com
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|46.13 Мб
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ChessKid – приложение для обучения детей игре в шахматы, предлагающее безопасную и увлекательную среду для освоения шахматных стратегий и тактик. Приложение подходит для начинающих, а также для детей, которые уже знакомы с основами игры. Оно разработано таким образом, чтобы дети могли играть как онлайн, так и оффлайн, с друзьями или шахматными ботами, которые помогают улучшать навыки в любое время. ChessKid поддерживает игру по переписке и по сети, что позволяет детям выбирать наиболее удобный для них способ игры.
Приложение предоставляет доступ к шахматным задачам, урокам и турнирам, что помогает юным шахматистам развиваться и совершенствоваться. Каждый месяц активные пользователи ChessKid играют более 500 тысяч партий, что свидетельствует о популярности и востребованности этого приложения среди детей по всему миру.
Важной особенностью ChessKid является полное отсутствие рекламы, что делает его максимально безопасным для детей. Родители могут быть уверены в том, что их дети находятся в безопасной среде, так как приложение позволяет общаться только с одобренными родителями пользователями, исключая контакт с посторонними.
Основные возможности приложения ChessKid:
- Возможность играть в шахматы онлайн и оффлайн с друзьями или шахматными ботами.
- Поддержка игры по переписке и по сети, что позволяет выбрать удобный способ взаимодействия.
- Обширная коллекция шахматных задач (более 350 тысяч), которые можно решать бесплатно, с ограничением на количество задач в день.
- Обучающие видеоматериалы, специально созданные для детей, с объяснением правил и стратегий игры.
- Участие в шахматных турнирах с тысячами других шахматистов со всего мира.
- Полная безопасность и контроль со стороны родителей, что исключает нежелательные контакты и рекламу.
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Admin
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