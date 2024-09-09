GPS Speedometer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GPS Map Camera
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|12.23 Мб
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Приложение GPS Спидометр разработано для контроля скорости и отслеживания маршрутов в реальном времени с помощью технологий GPS. Оно идеально подходит для водителей, велосипедистов, а также пешеходов, предлагая точные данные о скорости и расстоянии, что помогает избежать нарушений скоростного режима. Приложение использует GPS вашего устройства для отслеживания скорости с точностью до миль в час, километров в час или узлов. Встроенный одометр позволяет контролировать пройденное расстояние, а функции проекционного дисплея (HUD) делают вождение еще безопаснее, отображая скорость на лобовом стекле.
Главные преимущества приложения заключаются в его простом интерфейсе и возможности фоновой работы, что позволяет одновременно использовать другие приложения. Благодаря настройкам предупреждений о превышении скорости, можно безопасно управлять транспортным средством, избегая штрафов и неприятных ситуаций на дороге. Кроме того, приложение позволяет вести детализированные журналы поездок, включая такие параметры, как расстояние, средняя скорость и продолжительность каждой поездки, что делает его полезным инструментом для анализа и улучшения привычек вождения.
Список основных возможностей приложения GPS Спидометр:
- Отслеживание скорости в реальном времени с использованием технологии GPS
- Встроенный одометр для контроля пройденного расстояния
- Настраиваемые единицы измерения скорости (мили/ч, км/ч, узлы)
- Проекционный дисплей (HUD) для безопасного отображения скорости на лобовом стекле
- Фоновая работа приложения во время использования других программ
- Возможность ведения журналов поездок: фиксирование расстояния, средней скорости и времени
- Запись максимальной скорости для отслеживания производительности
- Настраиваемые предупреждения о превышении скорости для более безопасного вождения
- Простой и удобный интерфейс для быстрой навигации
Приложение GPS Спидометр позволяет водителям и другим пользователям не только отслеживать свою скорость в реальном времени, но и анализировать свои поездки, улучшать безопасность на дороге и всегда оставаться в курсе важной информации. Удобные функции, такие как настройка единиц измерения и предупреждения о скорости, делают его незаменимым помощником для всех, кто активно передвигается.
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Admin
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