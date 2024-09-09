GPS Speedometer для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:12.23 Мб
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Приложение GPS Спидометр разработано для контроля скорости и отслеживания маршрутов в реальном времени с помощью технологий GPS. Оно идеально подходит для водителей, велосипедистов, а также пешеходов, предлагая точные данные о скорости и расстоянии, что помогает избежать нарушений скоростного режима. Приложение использует GPS вашего устройства для отслеживания скорости с точностью до миль в час, километров в час или узлов. Встроенный одометр позволяет контролировать пройденное расстояние, а функции проекционного дисплея (HUD) делают вождение еще безопаснее, отображая скорость на лобовом стекле.

Главные преимущества приложения заключаются в его простом интерфейсе и возможности фоновой работы, что позволяет одновременно использовать другие приложения. Благодаря настройкам предупреждений о превышении скорости, можно безопасно управлять транспортным средством, избегая штрафов и неприятных ситуаций на дороге. Кроме того, приложение позволяет вести детализированные журналы поездок, включая такие параметры, как расстояние, средняя скорость и продолжительность каждой поездки, что делает его полезным инструментом для анализа и улучшения привычек вождения.

Список основных возможностей приложения GPS Спидометр:

  • Отслеживание скорости в реальном времени с использованием технологии GPS
  • Встроенный одометр для контроля пройденного расстояния
  • Настраиваемые единицы измерения скорости (мили/ч, км/ч, узлы)
  • Проекционный дисплей (HUD) для безопасного отображения скорости на лобовом стекле
  • Фоновая работа приложения во время использования других программ
  • Возможность ведения журналов поездок: фиксирование расстояния, средней скорости и времени
  • Запись максимальной скорости для отслеживания производительности
  • Настраиваемые предупреждения о превышении скорости для более безопасного вождения
  • Простой и удобный интерфейс для быстрой навигации

Приложение GPS Спидометр позволяет водителям и другим пользователям не только отслеживать свою скорость в реальном времени, но и анализировать свои поездки, улучшать безопасность на дороге и всегда оставаться в курсе важной информации. Удобные функции, такие как настройка единиц измерения и предупреждения о скорости, делают его незаменимым помощником для всех, кто активно передвигается.

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