Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » GPS Land Field Area Calculator 1.1.11

GPS Land Field Area Calculator для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.66 Мб
СКАЧАТЬ
GPS Land Field Area Calculator скриншот № 2
GPS Land Field Area Calculator скриншот № 3
GPS Land Field Area Calculator скриншот № 4

GPS Land Field Area Calculator – это приложение для точного измерения площади земельных участков с использованием GPS. Оно разработано для тех, кому требуется удобный инструмент для измерения земли без необходимости в дорогостоящем геодезическом оборудовании. Приложение позволяет легко измерять как площадь, так и расстояние, используя координаты GPS и карту. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и не требует специальных навыков, что делает его доступным для всех.

С помощью GPS Land Field Area Calculator можно выполнять точные измерения полей, земельных участков, а также измерять дистанции. Приложение поддерживает несколько режимов работы: измерение площади с помощью ходьбы по периметру и измерение расстояния между точками на карте. Оно помогает пользователям избегать ручных ошибок и значительно сокращает время, затрачиваемое на съемку местности.

Основные возможности приложения:

  • Точные измерения площади и расстояний с использованием GPS.
  • Удобное добавление и удаление маркеров для настройки области измерения.
  • Возможность перетаскивать маркеры для корректировки границ участка.
  • Поддержка нескольких единиц измерения (акры, метры, километры и др.).
  • Быстрое переключение между режимами измерения площади и расстояния.
  • Возможность сохранения, редактирования и группирования данных для удобного управления измерениями.
  • Поддержка различных типов карт для более точных измерений.
  • Интуитивно понятный интерфейс, которым легко пользоваться без предварительной подготовки.

Приложение GPS Land Field Area Calculator объединяет в себе простоту использования и точность современных технологий GPS, делая процесс измерения площадей и расстояний быстрым и надежным.

ТОП-сегодня раздела "GPS"
 

скачать GPS SpeedometerGPS Speedometer 1.2.3

GPS Спидометр — это удобное мобильное Android-приложение для контроля скорости и отслеживания...

скачать Яндекс.КартыЯндекс.Карты 10.7.4

Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...

скачать HUD SpeedHUD Speed 67.0

HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о...

скачать Gaia GPSGaia GPS 2024.1

Лучшее приложение для путешествий и исследований с картами для активного отдыха на...

скачать WialonWialon 2.12.2.2947

Мощное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предоставляет доступ к системе...

скачать TourMapTourMap 8.9

TourMap - бесплатный GPS/ГЛОНАСС навигатор с офлайн картами OpenStreetMap для навигации в Украине,...

Отзывы о программе GPS Land Field Area Calculator

Admin

Отзывов о программе GPS Land Field Area Calculator 1.1.11 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв