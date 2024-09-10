GPS Land Field Area Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GPS Map Camera
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.66 Мб
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GPS Land Field Area Calculator – это приложение для точного измерения площади земельных участков с использованием GPS. Оно разработано для тех, кому требуется удобный инструмент для измерения земли без необходимости в дорогостоящем геодезическом оборудовании. Приложение позволяет легко измерять как площадь, так и расстояние, используя координаты GPS и карту. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и не требует специальных навыков, что делает его доступным для всех.
С помощью GPS Land Field Area Calculator можно выполнять точные измерения полей, земельных участков, а также измерять дистанции. Приложение поддерживает несколько режимов работы: измерение площади с помощью ходьбы по периметру и измерение расстояния между точками на карте. Оно помогает пользователям избегать ручных ошибок и значительно сокращает время, затрачиваемое на съемку местности.
Основные возможности приложения:
- Точные измерения площади и расстояний с использованием GPS.
- Удобное добавление и удаление маркеров для настройки области измерения.
- Возможность перетаскивать маркеры для корректировки границ участка.
- Поддержка нескольких единиц измерения (акры, метры, километры и др.).
- Быстрое переключение между режимами измерения площади и расстояния.
- Возможность сохранения, редактирования и группирования данных для удобного управления измерениями.
- Поддержка различных типов карт для более точных измерений.
- Интуитивно понятный интерфейс, которым легко пользоваться без предварительной подготовки.
Приложение GPS Land Field Area Calculator объединяет в себе простоту использования и точность современных технологий GPS, делая процесс измерения площадей и расстояний быстрым и надежным.
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Admin
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