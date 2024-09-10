GPS Waypoints для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.12 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:GPS
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Размер:14.24 Мб
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GPS Waypoints – многофункциональное приложение для картографирования и геодезии, подходящее как для профессионального, так и для личного использования. Оно предоставляет пользователю мощный инструмент для сбора точек (маркеров) и создания маршрутов, что делает его полезным в различных сферах: от профессиональной работы в сельском хозяйстве, лесопользовании, управлении инфраструктурой (например, дороги, электрические сети) до применения в городском планировании и недвижимости. Также приложение находит применение в чрезвычайных ситуациях и личных целях, таких как походы, бег, геокешинг и другие виды активности на свежем воздухе.

Основная функция GPS Waypoints заключается в сборе и обработке точек на местности с возможностью их классификации с помощью тегов или добавления фотографий. Пользователь может создавать маршруты, представляющие собой последовательность точек, которые используются для определения расстояний и создания геометрических фигур, таких как многоугольники. Это позволяет вычислять площади и периметры. Все собранные данные могут быть экспортированы в файлы KML, GPX и CSV, что позволяет легко интегрировать их в другие геопространственные инструменты для дальнейшего анализа.

Приложение поддерживает работу как с внутренним GPS-приемником устройства, так и с внешними GNSS-приемниками, что значительно расширяет его возможности. Для профессионального использования можно подключить внешний Bluetooth-приемник, поддерживающий протокол NMEA, что позволит достичь сантиметровой точности при измерениях.

Список основных возможностей приложения GPS Waypoints:

  • Определение текущей позиции с точной навигационной информацией;
  • Отображение активных и видимых спутников (GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU и другие);
  • Создание точек с точными координатами, их классификация с использованием тегов и прикрепление фотографий;
  • Обратное геокодирование – преобразование координат в читаемый адрес;
  • Импорт точек по координатам (широта, долгота) или по почтовому адресу;
  • Автоматическое или ручное создание маршрутов на основе последовательности точек;
  • Импорт маршрутов из существующих точек;
  • Классификация точек и маршрутов с использованием настраиваемых тегов;
  • Расчет расстояний и прокладка маршрутов с использованием GPS или магнитного компаса;
  • Экспорт данных в форматы KML и GPX;
  • Обмен данными через сторонние приложения, такие как Dropbox и Google Drive;
  • Настройка источника позиционирования для использования внутреннего или внешнего приемника.
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