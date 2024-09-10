GPS Waypoints для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bluecover Technologies
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.24 Мб
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GPS Waypoints – многофункциональное приложение для картографирования и геодезии, подходящее как для профессионального, так и для личного использования. Оно предоставляет пользователю мощный инструмент для сбора точек (маркеров) и создания маршрутов, что делает его полезным в различных сферах: от профессиональной работы в сельском хозяйстве, лесопользовании, управлении инфраструктурой (например, дороги, электрические сети) до применения в городском планировании и недвижимости. Также приложение находит применение в чрезвычайных ситуациях и личных целях, таких как походы, бег, геокешинг и другие виды активности на свежем воздухе.
Основная функция GPS Waypoints заключается в сборе и обработке точек на местности с возможностью их классификации с помощью тегов или добавления фотографий. Пользователь может создавать маршруты, представляющие собой последовательность точек, которые используются для определения расстояний и создания геометрических фигур, таких как многоугольники. Это позволяет вычислять площади и периметры. Все собранные данные могут быть экспортированы в файлы KML, GPX и CSV, что позволяет легко интегрировать их в другие геопространственные инструменты для дальнейшего анализа.
Приложение поддерживает работу как с внутренним GPS-приемником устройства, так и с внешними GNSS-приемниками, что значительно расширяет его возможности. Для профессионального использования можно подключить внешний Bluetooth-приемник, поддерживающий протокол NMEA, что позволит достичь сантиметровой точности при измерениях.
Список основных возможностей приложения GPS Waypoints:
- Определение текущей позиции с точной навигационной информацией;
- Отображение активных и видимых спутников (GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU и другие);
- Создание точек с точными координатами, их классификация с использованием тегов и прикрепление фотографий;
- Обратное геокодирование – преобразование координат в читаемый адрес;
- Импорт точек по координатам (широта, долгота) или по почтовому адресу;
- Автоматическое или ручное создание маршрутов на основе последовательности точек;
- Импорт маршрутов из существующих точек;
- Классификация точек и маршрутов с использованием настраиваемых тегов;
- Расчет расстояний и прокладка маршрутов с использованием GPS или магнитного компаса;
- Экспорт данных в форматы KML и GPX;
- Обмен данными через сторонние приложения, такие как Dropbox и Google Drive;
- Настройка источника позиционирования для использования внутреннего или внешнего приемника.
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Admin
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