GPS Waypoints – многофункциональное приложение для картографирования и геодезии, подходящее как для профессионального, так и для личного использования. Оно предоставляет пользователю мощный инструмент для сбора точек (маркеров) и создания маршрутов, что делает его полезным в различных сферах: от профессиональной работы в сельском хозяйстве, лесопользовании, управлении инфраструктурой (например, дороги, электрические сети) до применения в городском планировании и недвижимости. Также приложение находит применение в чрезвычайных ситуациях и личных целях, таких как походы, бег, геокешинг и другие виды активности на свежем воздухе.

Основная функция GPS Waypoints заключается в сборе и обработке точек на местности с возможностью их классификации с помощью тегов или добавления фотографий. Пользователь может создавать маршруты, представляющие собой последовательность точек, которые используются для определения расстояний и создания геометрических фигур, таких как многоугольники. Это позволяет вычислять площади и периметры. Все собранные данные могут быть экспортированы в файлы KML, GPX и CSV, что позволяет легко интегрировать их в другие геопространственные инструменты для дальнейшего анализа.

Приложение поддерживает работу как с внутренним GPS-приемником устройства, так и с внешними GNSS-приемниками, что значительно расширяет его возможности. Для профессионального использования можно подключить внешний Bluetooth-приемник, поддерживающий протокол NMEA, что позволит достичь сантиметровой точности при измерениях.

Список основных возможностей приложения GPS Waypoints: