iDownerGo для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:8.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.07 Мб
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iDownerGo – это приложение для загрузки мультимедийных файлов, которое предоставляет пользователям возможность сохранять видео и музыку с более чем десяти тысяч веб-сайтов, включая такие популярные платформы, как YouTube, Dailymotion, Vimeo, Spotify, а также социальные сети: Facebook, TikTok, X (Twitter) и Instagram. Это приложение ориентировано на пользователей, которые предпочитают хранить медиафайлы локально для доступа к ним в любое время, даже без подключения к Интернету.

Интерфейс iDownerGo интуитивно понятен, что делает процесс загрузки простым и удобным. Приложение позволяет загружать контент по скопированным ссылкам – достаточно вставить URL-адрес видео или музыки в программу, чтобы начать процесс загрузки. Одной из ключевых функций является мониторинг буфера обмена, который автоматически распознает скопированные ссылки и упрощает работу с приложением.  

Приложение поддерживает широкий ассортимент форматов видео и аудио, что делает его универсальным инструментом для пользователей с различными требованиями. Видео могут быть загружены в таких форматах, как MP4, AVI, MKV, FLV, 3GP, WMV, MOV, а также HEVC MKV/MP4. Это позволяет пользователям быть уверенными, что файлы будут совместимы с различными устройствами, включая iOS и Android. Помимо этого, iDownerGo автоматически загружает субтитры и тексты песен, что добавляет дополнительное удобство при работе с видеофайлами. Аудиофайлы могут быть сохранены в таких популярных форматах, как Mp3, AAC, MKA, FLAC, M4A, WAV, OGG или AIFF.

Программа позволяет отслеживать ход загрузки в режиме реального времени, а также просматривать уже загруженные файлы в удобном списке. Для пользователей, которые предпочитают автоматизацию, предусмотрена функция автоматического выключения компьютера или перевода его в спящий режим после завершения всех задач.  

Приватность также не осталась без внимания – iDownerGo поддерживает создание приватных списков загрузок, доступ к которым возможен только после ввода пароля. Это может быть полезно для тех, кто хочет ограничить доступ к своим медиафайлам.

Программа позволяет загружать мультимедийный контент с минимальными потерями качества, а также конвертировать видео и аудиофайлы в различные форматы. Встроенный онлайн-браузер облегчает поиск медиа непосредственно в приложении, что делает iDownerGo удобным инструментом для работы с мультимедийным контентом.

Основные возможности приложения iDownerGo:

  • Загрузка мультимедийных файлов с более чем 10 000 сайтов, включая YouTube, Spotify и социальные сети.
  • Поддержка различных форматов видео (MP4, AVI, MKV, FLV, 3GP, WMV и другие) и аудио (Mp3, AAC, FLAC и другие).
  • Автоматическая загрузка субтитров и текстов песен.
  • Мониторинг буфера обмена для упрощения вставки ссылок.
  • Встроенный онлайн-браузер для поиска музыки и видео.
  • Функции отслеживания хода загрузок в реальном времени и список загруженных файлов.
  • Возможность создания приватных списков загрузок с защитой паролем.
  • Автоматическая оптимизация файлов для устройств на iOS и Android.
  • Конвертация загружаемых файлов в различные форматы.
  • Опция автоматического выключения компьютера после завершения загрузки.
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