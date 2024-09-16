iDownerGo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|8.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iDownerGo Studio
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.07 Мб
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iDownerGo – это приложение для загрузки мультимедийных файлов, которое предоставляет пользователям возможность сохранять видео и музыку с более чем десяти тысяч веб-сайтов, включая такие популярные платформы, как YouTube, Dailymotion, Vimeo, Spotify, а также социальные сети: Facebook, TikTok, X (Twitter) и Instagram. Это приложение ориентировано на пользователей, которые предпочитают хранить медиафайлы локально для доступа к ним в любое время, даже без подключения к Интернету.
Интерфейс iDownerGo интуитивно понятен, что делает процесс загрузки простым и удобным. Приложение позволяет загружать контент по скопированным ссылкам – достаточно вставить URL-адрес видео или музыки в программу, чтобы начать процесс загрузки. Одной из ключевых функций является мониторинг буфера обмена, который автоматически распознает скопированные ссылки и упрощает работу с приложением.
Приложение поддерживает широкий ассортимент форматов видео и аудио, что делает его универсальным инструментом для пользователей с различными требованиями. Видео могут быть загружены в таких форматах, как MP4, AVI, MKV, FLV, 3GP, WMV, MOV, а также HEVC MKV/MP4. Это позволяет пользователям быть уверенными, что файлы будут совместимы с различными устройствами, включая iOS и Android. Помимо этого, iDownerGo автоматически загружает субтитры и тексты песен, что добавляет дополнительное удобство при работе с видеофайлами. Аудиофайлы могут быть сохранены в таких популярных форматах, как Mp3, AAC, MKA, FLAC, M4A, WAV, OGG или AIFF.
Программа позволяет отслеживать ход загрузки в режиме реального времени, а также просматривать уже загруженные файлы в удобном списке. Для пользователей, которые предпочитают автоматизацию, предусмотрена функция автоматического выключения компьютера или перевода его в спящий режим после завершения всех задач.
Приватность также не осталась без внимания – iDownerGo поддерживает создание приватных списков загрузок, доступ к которым возможен только после ввода пароля. Это может быть полезно для тех, кто хочет ограничить доступ к своим медиафайлам.
Программа позволяет загружать мультимедийный контент с минимальными потерями качества, а также конвертировать видео и аудиофайлы в различные форматы. Встроенный онлайн-браузер облегчает поиск медиа непосредственно в приложении, что делает iDownerGo удобным инструментом для работы с мультимедийным контентом.
Основные возможности приложения iDownerGo:
- Загрузка мультимедийных файлов с более чем 10 000 сайтов, включая YouTube, Spotify и социальные сети.
- Поддержка различных форматов видео (MP4, AVI, MKV, FLV, 3GP, WMV и другие) и аудио (Mp3, AAC, FLAC и другие).
- Автоматическая загрузка субтитров и текстов песен.
- Мониторинг буфера обмена для упрощения вставки ссылок.
- Встроенный онлайн-браузер для поиска музыки и видео.
- Функции отслеживания хода загрузок в реальном времени и список загруженных файлов.
- Возможность создания приватных списков загрузок с защитой паролем.
- Автоматическая оптимизация файлов для устройств на iOS и Android.
- Конвертация загружаемых файлов в различные форматы.
- Опция автоматического выключения компьютера после завершения загрузки.
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Admin
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