pCloud Pass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|pCloud LTD
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.21 Мб
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pCloud Pass — приложение для хранения паролей, платежных данных и другой конфиденциальной информации в зашифрованном виде. Позволяет собрать все учетные записи в одном месте, быстро получать к ним доступ и использовать автоматическое заполнение при входе на сайты и в мобильные приложения.
Также в программе можно сохранять реквизиты банковских карт, PIN-коды, номера документов, банковских счетов, а также защищенные заметки с любой важной информацией. Встроенный генератор помогает создавать сложные уникальные пароли для новых учетных записей или заменять слабые комбинации на более надежные. Для быстрого доступа предусмотрена разблокировка с помощью отпечатка пальца на совместимых устройствах.
Приложение использует модель с нулевым разглашением, при которой информация шифруется непосредственно на устройстве пользователя, а расшифровка выполняется только с помощью мастер-пароля. Для защиты применяется клиентское шифрование AES-256 и алгоритм усиления ключа PBKDF2, что снижает риск несанкционированного доступа к личной информации.
Список основных возможностей приложения pCloud Pass:
- Хранение неограниченного количества паролей и учетных записей.
- Сохранение данных банковских карт и другой платежной информации.
- Создание защищенных заметок с конфиденциальными сведениями.
- Автоматическое заполнение логинов, паролей и платежных форм.
- Генератор сложных и уникальных паролей.
- Разблокировка приложения по отпечатку пальца.
- Синхронизация данных между несколькими устройствами.
- Шифрование информации на устройстве пользователя до передачи на сервер.
- Использование модели Zero-Knowledge, исключающей доступ разработчиков к сохраненным данным.
- Поддержка современных алгоритмов защиты AES-256 и PBKDF2.
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