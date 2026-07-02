pCloud Pass — приложение для хранения паролей, платежных данных и другой конфиденциальной информации в зашифрованном виде. Позволяет собрать все учетные записи в одном месте, быстро получать к ним доступ и использовать автоматическое заполнение при входе на сайты и в мобильные приложения.

Также в программе можно сохранять реквизиты банковских карт, PIN-коды, номера документов, банковских счетов, а также защищенные заметки с любой важной информацией. Встроенный генератор помогает создавать сложные уникальные пароли для новых учетных записей или заменять слабые комбинации на более надежные. Для быстрого доступа предусмотрена разблокировка с помощью отпечатка пальца на совместимых устройствах.

Приложение использует модель с нулевым разглашением, при которой информация шифруется непосредственно на устройстве пользователя, а расшифровка выполняется только с помощью мастер-пароля. Для защиты применяется клиентское шифрование AES-256 и алгоритм усиления ключа PBKDF2, что снижает риск несанкционированного доступа к личной информации.

Список основных возможностей приложения pCloud Pass: