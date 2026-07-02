pCloud Pass для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
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Размер:7.21 Мб
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pCloud Pass — приложение для хранения паролей, платежных данных и другой конфиденциальной информации в зашифрованном виде. Позволяет собрать все учетные записи в одном месте, быстро получать к ним доступ и использовать автоматическое заполнение при входе на сайты и в мобильные приложения.

Также в программе можно сохранять реквизиты банковских карт, PIN-коды, номера документов, банковских счетов, а также защищенные заметки с любой важной информацией. Встроенный генератор помогает создавать сложные уникальные пароли для новых учетных записей или заменять слабые комбинации на более надежные. Для быстрого доступа предусмотрена разблокировка с помощью отпечатка пальца на совместимых устройствах.

Приложение использует модель с нулевым разглашением, при которой информация шифруется непосредственно на устройстве пользователя, а расшифровка выполняется только с помощью мастер-пароля. Для защиты применяется клиентское шифрование AES-256 и алгоритм усиления ключа PBKDF2, что снижает риск несанкционированного доступа к личной информации.

Список основных возможностей приложения pCloud Pass:

  • Хранение неограниченного количества паролей и учетных записей.
  • Сохранение данных банковских карт и другой платежной информации.
  • Создание защищенных заметок с конфиденциальными сведениями.
  • Автоматическое заполнение логинов, паролей и платежных форм.
  • Генератор сложных и уникальных паролей.
  • Разблокировка приложения по отпечатку пальца.
  • Синхронизация данных между несколькими устройствами.
  • Шифрование информации на устройстве пользователя до передачи на сервер.
  • Использование модели Zero-Knowledge, исключающей доступ разработчиков к сохраненным данным.
  • Поддержка современных алгоритмов защиты AES-256 и PBKDF2.
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