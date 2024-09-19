Screenshot Remote для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2.77 Мб
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Screenshot Remote скриншот № 1
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Screenshot Remote скриншот № 4

Screenshot Remote - это многофункциональное приложение для удаленного управления захватом экрана на различных устройствах. Оно позволяет пользователям легко и безопасно делать скриншоты с удаленных компьютеров, используя для этого смартфоны, планшеты или другие компьютеры. Благодаря поддержке локальной сети и Wi-Fi, приложение обеспечивает высокую скорость передачи данных и доступность на большинстве популярных платформ.

Приложение поддерживает кроссплатформенную работу, что делает его доступным для пользователей Android, iOS, Windows и Mac. Это означает, что независимо от устройства, с которого осуществляется подключение, вы всегда сможете сделать скриншот и управлять изображениями дистанционно. Это удобно как для повседневного использования, так и для работы, когда важно захватить и сохранить информацию с экрана удаленного устройства.

Одним из главных преимуществ Screenshot Remote является его интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко настроить подключение и начать использование. Также приложение поддерживает высокое качество изображений, что важно для тех, кто работает с графикой или нуждается в детализированных снимках экрана. Дополнительно, приложение обеспечивает надежную защиту данных, что гарантирует конфиденциальность и безопасность использования.

Список основных возможностей приложения Screenshot Remote:

  • Захват скриншотов на удаленных устройствах через локальную сеть или Wi-Fi.
  • Поддержка кроссплатформенной работы: доступно для Android, iOS, Windows и Mac.
  • Интуитивно понятный интерфейс для быстрого подключения и настройки.
  • Высокое качество создаваемых скриншотов.
  • Возможность управлять созданными изображениями и передавать их между устройствами.
  • Поддержка безопасной передачи данных с применением современных методов защиты.
  • Возможность использования как в личных, так и в профессиональных целях для удаленной работы с изображениями.
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