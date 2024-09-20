Kingshiper JPG to PDF Converter для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
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Размер:72.09 Мб
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Kingshiper JPG to PDF Converter скриншот № 1

Kingshiper JPG to PDF Converter - это удобная и функциональная программа, предназначенная для работы с изображениями и PDF-документами. Несмотря на свое название, данное приложение не ограничивается только преобразованием JPG-файлов в PDF, оно поддерживает множество графических форматов и PDF-документов, что делает его универсальным инструментом для работы с файлами. Kingshiper JPG to PDF Converter позволяет не только конвертировать изображения в PDF и обратно, но и эффективно сжимать файлы для экономии дискового пространства, сохраняя при этом высокое качество.

Основные функции программы включают возможность конвертации PDF-документов в графические форматы, такие как JPG, PNG и BMP, а также объединение страниц PDF в одно изображение. Кроме того, поддерживаются различные форматы вывода, включая HD и Ultra HD, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящее качество. Обратная операция — преобразование изображений в PDF — также возможна с поддержкой сжатия и автоматической подстройки ширины страниц, что особенно удобно при работе с изображениями разного размера.

Программа позволяет обрабатывать как отдельные файлы, так и целые папки, что существенно облегчает работу при больших объемах данных. В дополнение к конвертации, Kingshiper JPG to PDF Converter предлагает функции сжатия изображений и PDF-документов, обеспечивая баланс между качеством и размером файлов. Пользователи могут выбрать автоматическое или ручное сжатие, что дает больше контроля над конечным результатом.

Список основных возможностей приложения Kingshiper JPG to PDF Converter:

  • Конвертация PDF-документов в изображения (JPG, PNG, BMP) с поддержкой HD и Ultra HD форматов.
  • Объединение страниц PDF в одно изображение.
  • Конвертация изображений (JPG, PNG, BMP и др.) в PDF с опцией сжатия и автоматической настройкой ширины страниц.
  • Поддержка пакетной обработки файлов и папок.
  • Сжатие изображений и PDF-документов с автоматической или ручной настройкой степени сжатия.
  • Поддержка популярных графических форматов: JPG, PNG, JPEG, BMP, TIF, GIF и TIFF.
  • Возможность сжатия изображений по соотношению сторон или с фиксацией размера и разрешения.
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