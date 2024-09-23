Zoom Player IPTV – медиаплеер, предназначенный для потоковой передачи стримингового телевидения и видео по запросу (VOD) через IPTV-сервисы. Он предлагает пользователям удобный интерфейс и высокое качество воспроизведения контента, поддерживая такие форматы, как 4K и HDR. Программа включает множество функций, упрощающих использование, начиная от встроенных средств установки необходимых компонентов до возможностей персонализации графического интерфейса.

Одним из ключевых преимуществ приложения является аппаратное ускорение декодирования видео, что позволяет воспроизводить видео высокого разрешения без задержек и потерь качества. Включение режима производительности с поддержкой DirectX-декодирования и масштабирования улучшает воспроизведение, а встроенная поддержка HDR помогает добиться насыщенных и ярких цветов на экране. В качестве видео-рендерера используется MadVR, который обеспечивает плавное и качественное воспроизведение мультимедиа.

Программа также предлагает пользователям простой и быстрый процесс настройки IPTV-сервисов с помощью кодов Xtream или URL-адресов потоков. Это позволяет легко подключаться к различным телеканалам и станциям. Пользователю доступен удобный медиаплеер с привычными элементами управления воспроизведением, возможностью создания плейлистов и редактирования списков воспроизведения.

Основные возможности приложения Zoom Player IPTV: