Compass 22G для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MIL-U
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|12.76 Мб
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Compass 22G (GPS Camera) — это удобное и точное навигационное приложение, разработанное для пользователей, которым требуется надежная информация о местоположении. Оно станет незаменимым помощником как для любителей активного отдыха, так и для профессионалов. Приложение предлагает точные данные GPS, включая направление по компасу, координаты широты и долготы, высоту над уровнем моря и другие важные показатели, которые помогут вам ориентироваться в любой ситуации. Интерфейс программы прост и удобен, что позволяет легко использовать её даже в сложных условиях.
Compass 22G (GPS Camera) подойдёт для различных типов активности, таких как пешие походы, водные прогулки или исследование новых городов. Независимо от того, используете ли вы его для профессиональных целей, например, в геодезии, или для личных нужд, это приложение поможет вам с уверенностью находить верный путь. Встроенная камера с функцией GPS позволяет фиксировать важные моменты ваших путешествий с точными координатами, что делает приложение ещё более полезным для активных людей и профессионалов, которым важно документировать маршруты.
Список основных возможностей приложения Compass 22G (GPS Camera):
- Точное определение направления с использованием компаса.
- Отображение GPS-данных: широта, долгота, высота над уровнем моря.
- Удобный и легко читаемый интерфейс для быстрого доступа к информации.
- Возможность использования в любых условиях: на суше, воде, в городе или на природе.
- Интеграция с камерой, позволяющая делать снимки с привязкой к GPS-координатам.
- Подходит как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха.
- Высокая точность отображаемых данных для использования в профессиональной деятельности.
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Отзывы о программе Compass 22G
Admin
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